Сортові тюльпани потребують щорічного викопування

Тюльпани щороку стають незабутньою окрасою весни, проте для того, щоб і наступного року насолоджуватися їх красою, після відцвітання потрібно вчасно викопати цибулини. Без регулярного викопування вони дрібнішають, зникають, гинуть. Якщо все зробити правильно, після літа тюльпани восени повернуться у садок, щоб повноцінно підготуватися до нового сезону. Коли і як правильно викопувати тюльпани, розповідає «Зелена садиба».

Коли викопувати

Не можна визначити точний день чи тиждень після цвітіння, коли тюльпани доречно викопати. Варто зважати на стан рослин: потрібно дочекатись моменту, коли зів’яне ⅔ всієї зелені, а стебло стане м’яким. З цього моменту і до повного пожовтіння (але не повного відмирання) і починається найкращий період для викопування.

Поспіх та запізнення з цим процесом однаково небезпечні. Якщо листя повністю пожовтіє, збільшується ризик зараження посадкового матеріалу і втрати маленьких дочірніх цибулин. Чим сильніше відмирає зелень, тим легше розділяються цибулинки в гніздах, тим легше їх загубити. Якщо не дочекатися, доки більшість листя пожовкне, а стебла зів’януть, цибулини не встигнуть «витягнути» з них всі ресурси і ви будете закладати їх на зберігання недозрілими.

Орієнтовні терміни – червень та початок липня. Чим холодніша весна і чим північніше від живете, тим пізніше відбувається й завершення вегетації у тюльпанів (і навпаки). Навіть у найсприятливіші роки викопати тюльпани потрібно до кінця першої декади липня.

Як часто потрібно викопувати тюльпани

Видові тюльпани не даремно вважаються найменш клопітким варіантом, бо дозволяють прикрасити сад без особливого догляду і зусиль. Більш витривалі, такі тюльпани розростаються групами, і чим більші «сім’ї» утворюють, тим рясніше цвітуть. Розділяють видові тюльпани раз на 3-5 років, орієнтуючись на більш дрібні квіточки та менш рясне цвітіння, що є основними сигналами про надмірне загущення.

Сортові тюльпани потребують щорічного викопування, максимум можна пропустити один рік, проте наслідків все ж буде не уникнути. Якщо не викопувати їх щорічно, тюльпани будуть дрібнішати, заглиблюватись, давати слабкі дочірні цибулинки замість сильних. Якщо сортові тюльпани не викопувати довго, вони можуть взагалі зникнути, загинувши від виснаження і заглибокої посадки.

Тюльпани не даремно розділяють аж на 15 класів та групують за термінами цвітіння. Викопувати їх всі разом – одна з найбільших помилок, адже кожен тюльпан, сорт і клас потребує свого підходу. Легко орієнтуватися, коли і які тюльпани викопувати, по тому, коли вони завершили цвітіння. Ті тюльпани, що відцвітають найраніше, і викопують першими.

Як правильно викопувати цибулини

Тюльпани добре зберігаються і рідше хворіють, коли їх викопують в теплі, погожі й обов’язково сухі дні. Якщо немає вибору, то сухість в пріоритеті над температурами. Для роботи краще використовувати вила, але якщо ви впевненіше себе почуваєте з лопатою, беріть її. На невеликих насадженнях можна підкопувати тюльпани навіть ручним інструментом.

Якщо вирощуєте тюльпани в спеціальних корзинках, труднощів не має бути. Достатньо підкопати, дістати ємність та акуратно вручну вийняти всі цибулинки. При звичайній, традиційній посадці прямо в землю потрібно діяти обережно: частина цибулинок, особливо за несприятливої погоди, часто заглиблюється в ґрунт. Викопувати рослини варто відступивши вбік і занурюючись глибше, щоб дістати всі дочірні цибулинки. Оптимальна дистанція – хоча б на долоню, а краще в сантиметрах п’ятнадцяти від стебла.

Після викопування додатково пройдіться по ділянці, розрихліть землю, розшукуючи дрібні й заглибленні цибулинки. Крім того, у цей час варто відразу розділити рослини по критеріях, які важливі для вас: терміни цвітіння, сорти, забарвлення, махровість тощо.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»

Чистка та просушування

Поспішати повністю очищати цибулинки від коріння та землі не варто, робіть все поступово, ретельно оглядаючи рослинки:

струсіть землю: якщо вона щільна чи волога – залиште до просушування, тоді її зняти буде легше;

зріжте стебла та листя і відразу знищіть;

повідділяйте всі дрібні дочірні цибулинки;

проведіть первинне вибракування явно уражених цибулин тюльпанів і пошкоджених при викопуванні рослин.

До остаточної очистки і закладки на зберігання тюльпани підсушують. Потрібно розкласти цибулинки вільно, нещільно в ящичках і розташувати в тіні, з захистом від прямого сонця під навісом чи на веранді, терасі, на свіжому повітрі. Якщо погода стоїть добра, можна розкласти тюльпани сохнути на ряднинці прямо в садку в тіні дерев. Їм достатньо кількох днів. Після підсушування цибулинки потрібно остаточно очистити – обрізати всі корінці і зняти «вільні» лусочки.

Сортування

Після просушування й очистки потрібно відсортувати цибулини всередині кожної раніше виділеної групи за розмірами. Великі тюльпани (діаметр від 25 мм) зберігати треба обов’язково окремо від дрібних, а якщо колекція велика, то дорослі цибулинки доцільно поділити ще на три розбори-розміри (крок – 1 см), а дрібних діток – на два розбори (більше 15 мм і дрібніші).

Обробка перед закладанням на зберігання вважається необов’язковою, та вона дозволяє звести втрати посадкового матеріалу до мінімуму. Якщо тюльпани хворіли чи були заражені шкідниками, дезінфекція – єдиний спосіб не допустити подальшого розповсюдження проблем. Потримайте цибулинки в слабко-рожевому розчині марганцівки чи стандартному розчині біофунгіциду (наприклад, «Фітоспорину»), при ураженні шкідниками – біоінсектициду («Бітобаксибацилін» чи інші). Час обробки – 30-40 хвилин, якщо інше не вказано в інструкції, опісля цибулинки ретельно просушіть.

Умови зберігання

Для всіх без винятку тюльпанів оптимальний діапазон температур для зберігання – близько +22-25°С. У прохолоді є потреба лише незадовго до висадки: приблизно за 2-3 тижні, орієнтовно з другої декади серпня, варто перемістити тюльпани у приміщення з температурою близько +16-17°С. У прохолоді тюльпани зберігають доти, доки температура ґрунту не знизиться до +10°С – це ідеальний час для висаджування тюльпанів, що триватиме приблизно з вересня до початку листопада, в залежності від погоди.

Звертати увагу потрібно не лише на температуру. Для нормального зберігання тюльпанам потрібно забезпечити захист від світла, добру вентиляцію приміщення і правильну тару: тюльпани добре зберігаються у «дихаючих» ємностях – бавовняних, полотняних та лляних торбинках, дерев’яних та пластикових ящичках з дірками, картонних коробках з численними отворами.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»