Клумби відцвілих тюльпанів з пониклим листям виглядають доволі сумно. Багато хто прагне якомога швидше висадити на місце побляклих цибулин розсаду однорічників. Але однорічні культури вимагають частого поливу, що шкодить цибулинам, що зріють в ґрунті, бо викопувати їх ще рано. Як доглядати за тюльпанами після їх цвітіння, коли і як викопувати, а також як зберігати до осені, розповідає GradinaMax.

Що робити з тюльпанами в червні

Після цвітіння в землі відбувається формування замісної цибулини і дочірні. Якщо в цей період неправильно доглядати за посадками, можна позбутися багатьох сортів. Після остаточного занепаду квітів необхідно видалити на рослинах всі квітконоси. Поливати рослини не припиняють ще 10-15 днів. Не можна проводити часті рясні поливи, досить підтримувати ґрунт в злегка зволоженому стані.

У цей час корисно провести останню підгодівлю, вносять фосфорно-калійні склади з розрахунку 30 г на 1 м2. Категорично заборонено використовувати для підгодівлі зрілих тюльпанів препарати з високим вмістом азоту і хлору.

Як підвищити в цей час декоративність клумби

Не рекомендується проводити обрізку жовтого листя, якщо вони повністю не зів'яло, інакше може повністю зупинитися процес утворення дочірніх цибулин. Найкраще пригнути листя до землі і прикрити їх декоративними матеріалами. Грунт навколо кашпо можна замульчувати кольоровою корою або торфом.

На мульчу можна виставити декоративні садові фігури, які легко прибираються при необхідності. Дуже добре виглядає в кашпо на ніжці герань, петунія, лобелія, настурція, бульбова бегонія, арабіс, ампельні форми братиків, левкої. При поливі контейнерів вода з дренажних отворів не розтікається по клумбі, де формуються цибулини тюльпанів, тому можна не побоюватися загнивання молодих цибулин і діток.

Як не втратити дочірні цибулини

Якщо цибулини тюльпанів не викопувати кілька років, вони йдуть глибоко в землю, губляться, позбавлені можливості прорости через величезний шар землі. Для того щоб сортова дочірня цибулина не втрачалася, а цибулини не заглиблювались, ще з осені необхідно зробити деякі заходи.

Восени, при посадці тюльпанів в ґрунт, можна скористатися спеціальними ємностями з донними отворами, які обмежують розростання дочірніх цибулин. Влітку варто тільки викопати ємність, жодна цибулинка не згубиться.

Якщо висаджують багато цибулин тюльпанів в осінні місяці, на клумбі вибирають верхній шар ґрунту, викопують котлован (глибиною до 20 см), вистилають дно пластиковою сіткою для вікон, виводячи на поверхню її кінці. Насипають поверх сітки шар родючої землі і розкладають цибулини тюльпанів з проміжком в 5 см. Після цвітіння тюльпанів і в період спокою, сітку витягають із землі, піднімаючи одночасно всі чотири кути. Всі тюльпани і дочірніми цибулинами залишаться в сітчастому мішку, не загубляться і не травмуються гострими інструментами.

Коли викопувати цибулини

Приступати до викопування цибулин можна тільки після ґрунтовного в'янення надземної частини рослин, але краще за все провести пробну операцію, викопавши кілька цибулин з різних місць клумби. Луска цибулини повинна бути покрита темними коричневими плямами, дочірня цибулина повинна повністю сформуватися. На дорослих цибулинах видно сформоване коріння.

Орієнтовні терміни – червень та початок липня. Чим холодніша весна і чим північніше від живете, тим пізніше відбувається й завершення вегетації у тюльпанів (і навпаки). Навіть у найсприятливіші роки викопати тюльпани потрібно до кінця першої декади липня.

Слід дотримуватися основних правил:

1. До роботи приступають в сонячний день, якщо в запланований для роботи час почався дощ, роботу можна довести до кінця, але цибулини відразу миють і викладають на провітрювання.

2. Копати землю потрібно обережно – гніздо з дочірньою цибулиною може перебувати на значній відстані від центрального стебла.

3. Особливу увагу слід приділити хворим, згнилим і муміфікованим цибулинам, такий матеріал відразу утилізується і спалюється.

4. Здорові цибулини обробляють в розчині марганцівки і просушують.

5. Якщо є побоювання, що цибулини тюльпанів вражені гниллю, варто відбракувати хворі цибулини і обробити посадковий матеріал препаратами від гнилі і грибкових інфекцій.

6. Щоб зберегти сортові ознаки тюльпанів, викопувати їх варто щорічно.

Як зберігати цибулини до осені

Після викопування цибулини тюльпанів сортують по сортам і розбору, після чого їх сушать в півтіні на повітрі. Щоб посадковий матеріал тюльпанів добре зберігся до осінньої посадки, цибулини викладають в ящики з вентиляційними отворами.

Приблизно протягом місяця цибулини просушують при температурі 23-25°С, вологості до 70% в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Поступово температуру зберігання посадкового матеріалу знижують: серпень – до 20°С; вересень – до 15-17°С. Дотримання температурного режиму має основоположне значення для розвитку тюльпанів на наступний рік, адже квіткові бруньки і формування квітконосів відбувається якраз в останні літні місяці.

Не варто нехтувати візуальним оглядом цибулин, так можна відразу помітити загнилі і хворі екземпляри, які необхідно відразу знищити. Вже у вересні-жовтні тюльпани і дочірні цибулини знову висаджують на клумби в саду.