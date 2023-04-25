З середини квітня у Львові почали розквітати тюльпани, які місту подарував нідерландський благодійний фонд Smart Medical Aid. Ще на початку 2023 року у Львові висадили 125 тис. цибулин різних кольорів та видів. Найбільше тюльпанів посадили у Стрийському парку – побачити їхнє цвітіння можна буде за кілька днів. Тюльпани можна побачити біля Ратуші, на бічних вулицях від площі Ринок, навпроти Оперного театру, поблизу Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні та на площі Галицькій та інших локаціях міста.

Голландські квіти висадили таким чином, щоб вони розпускалися по черзі, прикрашаючи клумби якомога довше. Крім того, на вулицях та у парках Львова розпустилися нарциси, гіацинти та крокуси.

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