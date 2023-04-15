На Вічевому майдані в Івано-Франківську до Великодня встановили сталеву писанку заввишки 2 метри. Інсталяцію, що важить понад тонну, створили співробітники Локомотиворемонтного заводу. Сталеву писанку встановили у суботу, 14 квітня, на протитанковий їжак. Її задекорували міддю, гербами України та Івано-Франківська й традиційними великодніми візерунками, а також обрамили патріотичними гаслами. Фото Оксани Савчук

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