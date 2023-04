Частіше святкові добірки фільмів стосуються Різдва. Цього разу ми вирішили згадати фільми, які стосуються Великодня. Вони з різних епох, мають різні підходи до теми, але вони є непересічними творами мистецтва. І, звичайно, їх набагато більше ніж сім.

Євангеліє від Матвія

Il vangelo secondo Matteo, 1964, режисер П'єтро Паоло Пазоліні

Фільм описує життя Ісуса з точки зору, яка дивовижним чином поєднала марксизм та католицизм. Фільм є з одного боку найбільш критикованих, так і одним із найвідоміших історичних картин. Попри критику та несподівану точку зору, фільм є кінокласикою та вважається правдивою екранізацією тексту Біблії, хоча П'єтро Паоло Пазоліні заявляв, що «зображення ніколи не зможуть досягти поетичних висот тексту». Для екранізації він обрав Євангеліє від Матвія, тому що вважав, що Євангеліє від Іоанна надто містичне, від Марка – надто вульгарне, від Луки – надто сентиментальне.

Ісус Христос – Суперзірка



Jesus Christ Superstar, 1973, режисер Норман Джуисон (на головному фото)

Кіноверсія легендарної рок-опери композитора Ендрю Ллойда Веббера, розіграна на тлі мальовничих пейзажів Ізраїля.

Неймовірна музика, життєпис Христа в епоху хіпі, прекрасні актори (для більшості фільм став дебютом в кіно). Це фільм – на всі часи, він не застаріває, він, як і рок-опера Вебера, є не так класикою, яка може застигнути, як живим нервом, що пульсує та супроводжує своїх шанувальників через усе життя.

Ісус із Назарета

Jesus of Nazareth, 1977, режисер Франко Дзефіреллі

Життєвий шлях Ісуса Христа від Різдва до Вознесіння відтворено тут до найменших подробиць. Це біографія реальної людини.

Саме таке вміння є суперсилою Франко Дзефіреллі. Він змушує глядачів ридати на «Ромео та Джульєтті». Він і тут викликає співчуття та ніби робить відому історію новою, такою, що викликає емпатію. А ще це дуже красиве кіно, людяне і неймовірно гарне водночас.

Остання спокуса Христа



The Last Temptation of Christ, 1988, режисер Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе мріяв поставити фільм за романом грецького письменника Нікоса Казанцакіса протягом п'ятнадцяти років. Його цікавила вічне суперництво в людині плотського та духовного, земного та божественного. За цією версією, звичайний тесля з Назарету, змушений нести своє призначення. А останньою спокусою для нього виявилося видіння майбутнього життя з Марією Магдалиною, якби Ісус був таки врятований від розп'яття на хресті.

Картина Скорсезе викликала шквал суперечок та скандалів, у Венеції, де відбулась прем’єра фільму, фанатики погрожували терактами, у США деякі кінотеатри відмовлялись від прокату.

Це все виглядає дивним та поверхневим, адже роздуми Скорсезе лежать в площині віри. Віллем Дефо у ролі Христа та Гарві Кейтл в ролі Юди є надзвичайно вдалими режисерськими рішеннями. А музика Пітера Гебріела давно уже існує і поза фільмом, як самостійний шедевр.

Страсті Христові



The Passion of the Christ, 2004, режисер Мел Ґібсон

Цей фільм, мабуть, згадуться першим. Мел Ґібсон, герой бойовиків, розповідає про останні 12 годин життя Ісуса Христа. Глядач стежить за Ісусом від Гетсиманського саду до Голгофи.

Дванадцять останніх годин земного життя Ісуса Ґібсон спресував у дві. Це дуже натуралістичне та жорстоке видовище, яке своєю безжальною візуалізацією робить події, відомі, мабуть, кожному, абсолютно реальними.

Режисер використовує у фільмі арамейську та латину, що урівнює глядачів (крім, хіба кількох вчених), які дивляться фільм невідомою мовою. Джим Кевізел, щоправда, став заручником ролі.

Мадейнуса

Madeinusa, 2006, режисерка Клаудіа Ллоса

Мешканці перуанського селища, загубленого в горах, вірять, що між Страсною п’ятницею, коли розіп’яли Христа, та Великоднем, коли він воскрес, Бога немає. Тож немає і гріха. Можна все. Тож герої чекають п’ятниці, щоб здійснити свої таємні бажання.

Мадейнуза –14-річна красуня (Мегалі Сольєр) мріє про великий світ за межами селища.

Чарівна розповідь Ллоси існує на потужних метафоричних рівнях та поєднує етнографічну поетичність та холодну жорстокість. Це складна суміш із пристрасті, свавілля та бажання. Неймовірне кіно, яке свого часу стало справжньою кіноподією.

Воскресіння Христа

Risen, 2016, режисер Кевін Рейнольдс

Відомий біблійний сюжет про воскресіння Ісуса Христа показаний очима римського центуріона Клавіуса (Джозеф Файнс). Влада відправляє його на пошуки тіла розп'ятого пророка, щоб спростувати всі чутки про його воскресіння. Клавіус атеїст і вважає, що все нове віровчення це суцільна брехня, яка загрожує місту великими заворушеннями між послідовниками та міською владою.

Пошуки приводять його до учнів Христа, яких веде за собою сам воскреслий Месія. Ця подія докорінно змінює життя центуріона.