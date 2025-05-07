Зазвичай прізвище режисера є знаком якості. Часто у кіно ходять «на улюбленого режисера». Проте за довгу кар'єру імениті автори іноді знімають погане кіно. Хоча рука майстра відчувається навіть у поганих фільмах. Те, що, наприклад, для Альмадовара чи Копполи ‒ повний провал, все одно краще виглядає на екрані, ніж успіх когось іншого. Саме таке кіно ми і зібрали. Попереджаємо: добірка має суб’єктивний характер.

«Психо»

Режисер – Гас Ван Сент

Абсолютно незрозуміло, навіщо режисерові з цікавим творчим методом, авторові прекрасних фільмів «Мій власний Айдахо» чи «Слон» перезнімати знаменитий фільм «Психо» Альфореда Гічкока. Це прагнення у всьому повторити шедевр, внісши лише кілька своїх режисерських фішок, які більше схожі на аматорський артхаус, а не на фільм видатного режисера.

У головних ролях знялися Вінс Вон, Енн Гейч, Джуліанна Мур, Віґґо Мортенсен, Вільям Х. Мейсі, Роберт Форстер, Філіп Бейкер Холл, Енн Хейні, Чад Еверетт та Ренс Ховард. «Психо» розповідає історію молодої жінки Мерін Крейн, яка вирішує вкрасти гроші свого боса, аби допомогти своєму коханому. Вона зупиняється в мотелі, де зустрічає харизматичного власника Норманна Бейтса. Проте Мерін зникла, і її сестра почала проводити розслідування, щоб з'ясувати, що сталося з її сестрою.

«Фонтан»

Ржисер – Даррен Аронофскі (на головному фото)

Аронофскі знімав цей фільм довго. І саме це стало однією з причин його невдачі. Фільм надзвичайно красивий, з гарними акторами. Проте виглядає він якимось втомленим, пересушеним та надто плутаним.

Томас Крео шукає Древо життя, сік якого, як свідчать легенди, дарує вічне життя. Томасу необхідно врятувати свою смертельно хвору дружину Ізабель. У головних ролях Г’ю Джекман та Рейчел Вайс.

«Планета мавп»

Режисер – Тім Бертон

Фільм є ремейком однойменного фільму 1968 року. Бертон відмовився від комп'ютерної версії мавп: їх зіграли актори. У недалекому майбутньому на космічній станції капітан Лео проводить експерименти з приматами і навчає їх пілотуванню. Сталося так, що модуль, керований шимпанзе Періклом, наблизився до незвіданої електромагнітної аномалії, яка його захоплює. Лео поспішає на допомогу своєму підопічному і сам зникає.

Нудний фільм, з одного боку, позбавлений фантазії та гумору, притаманних Бертону. З іншого боку, у картині немає соціальної сатири, яка є чи не головною у літератуному оригіналі П’єра Буля. Прохідне кіно, хоч технічно і бездоганне.

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«Амстердам»

Режисер – Девід О. Рассел

Дія розвивається у 1930-х роках навколо трьох друзів – лікаря Барта, адвоката Гарольда та медсестри Валері. Якось головні герої стають свідками безжального вбивства, після чого копи починають підозрювати їх у скоєнні злочину. Прагнучи позбутися звинувачень, герої розкривають одну з найнеординарніших змов в історії Америки.

У США «Амстердам» став найгучнішим провалом 2022 року. Незважаючи на суперзірковий склад та новий фільм режисера після семирічної паузи, фільм не викликав захоплення ані у глядачів, ані у критиків. Заплутане кіно, схоже відразу на декілька класичних фільмів.

«Ігри джентльменів»

Режисери – Ітан та Джоель Коени

Голдтуейт Гіггінсон Дорр розробляє геніальний план пограбування казино, що базується на річковому кораблі. Для цього він збирає команду пройдисвітів. Все б нічого, але тільки пробратися в казино з грошима можна тільки через підвал однієї побожної старенької, місіс Марви Мансон. Замаскувавшись під ансамбль старовинної музики, злодії беруться за справу. Але виникає проблемка.

«Ігри джентльменів» щосили намагаються здатися смішною авантюрною комедією, що базується на принципах карикатур, але при цьому приховують релігійну притчу. На жаль, розриваючись між жанрами та підходами, фільм втрачає левову частку своєї чарівності.

«Я дуже збуджений»

Режисер – Педро Альмодовар

Альмодовар вирішив повернутися до формату веселих і абсолютно навіжених ранніх картин. Чи виходить у нього «впасти в дитинство» без маразму? Не дуже. Фільм виглядає так, ніби його зняв хтось, хто намагається наслідувати Альмодовара, але не має його таланту.Отже, пасажири сплять, адже їм підмішали снодійне, пілоти й стюарди напиваються, екстрасенс мріє втратити цноту, власниця борделю страждає на параною тощо. А тим часом літак падає...

«Мегалополіс»

Режисер – Френсіс Форд Коппола

Цей фільм викликав палкі суперечки критиків. Це повний провал чи витівка генія? За сюжетом талановитий архітектор Цезар Катіліна (Адам Драйвер) хоче перебудувати Нью-Йорк (тут його називають Новим Римом) за допомогою нового матеріалу. Архітектор уже отримав за його винахід Нобелівську премію. Йому протистоїть мер Цицерон (Джанкарло Еспозіто), який хоче залишити все традиційним. Проте профінансувати цю затію готовий банкір Гамільтон Красс III, що намагається постати патрицієм (Джон Войт), хижа телеведуча Вау Платинум (Обрі Плаза), яка є уособленням продажних медіа, заздрісний інтриган Клодіо (Шая Лабаф) тощо.

Словом, від Копполи дістається усім. І все це виблискує золотом, супроводжується гучною музикою та мерехтить так, що вже й губиться історія. Здається, що режисер просто знущається. Коппола планував цю картину протягом сорока років і, щоб здійснити цей задум, навіть продав своє винне господарство та сам інвестував понад 120 млн доларів, оскільки жодна компанія не хотіла фінансувати його мегаломанський проект.