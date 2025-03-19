У кіно часто буває, що розв’язка наступає за кілька хвилин до фінальних титрів, і ми знаємо закінчення історії вже тоді, коли герої ще завершують свої розмови. Проте у сьогоднішній добірці фільми, де в останні хвилини сюжет робить несподіваний поворот і все перевертає догори дриґом. Спойлерити, звісно, не будемо, проте радимо додивитись до самого кінця.

«Бійцівський клуб»

Fight Club, 1999, режисер Девід Фінчер, на головному фото

Добірка фільмів із несподіваною кінцівкою не може обійтися без драми Девіда Фінчера «Бійцівський клуб», екранізації роману Чака Паланіка. Безіменний білий комірець (Едвард Нортон), який страждає від безсоння, знайомиться в літаку з харизматичним Тайлером Дерденом (Бред Пітт). Це людина, якою головний герой хотів би бути.

Обидва стають членами підпільного клубу, де чоловіки збираються, щоб битися один з одним. Поступово розвага для втомлених від рутини людей стає масштабнішою та небезпечнішою, а головний герой починає замислюватися, хто ж такий Тайлер Дерден.

«Інші»

The Others, 2001, режисер Алехандро Аменабар

У містичній драмі «Інші» один із найпронизливіших та найнесподіваніших фіналів. 1945 рік. У величезному особняку на віддаленому острові живе Грейс (Ніколь Кідман), мати двох дітей, яка чекає на чоловіка з фронту. Її дочка і син страждають від рідкісної хвороби: вони не можуть перебувати під прямими променями сонця, тому в будинку завжди панує морок.

Коли Грейс починає відчувати присутність чогось потойбічного, донька переконує маму, що в їхньому будинку оселилися привиди. Параноїдальна атмосфера поступово повністю опановує жінкою, поки їй не розкривається страшна таємниця.

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«Спокута»

Atonement, 2007, режисер Джо Райт

Серед трилерів драма «Спокута» є винятком. Проте від того її фінал не стає менш передбачуваним. У центрі сюжету – сім'я багатого політика, що проживає у власному родинному маєтку поблизу Лондона. Молодшій доньці Брайоні (Сірша Роен, Ромола Горай) тринадцять років. Ця жвава фантазерка дуже вразлива і мрійлива. Вона талановита і мріє стати письменницею. Брайоні хоче бачити весь світ строго впорядкованим, а людей розсудливими. Старша донька, Сесілія (Кіра Найтлі), закохана в сина дворецького на ім'я Роберт (Джеймс МакЕвой). У них спільні надії, вони вчаться в Кембриджі, попереду велике майбутнє. Проте у справу втручаються брехня та наклеп. А потім починається війна.

«Острів проклятих»

Shutter Island, 2009, режисер Мартін Скорсезе

Своїм трилером «Острів проклятих» Мартін Скорсезе заварив таку кашу, що розхльобували її глядачі із великими проблемами. Історія, що починається динамічно та захоплююче, згодом розчиняється у галюцінаціях, сновидіннях, спогадах головного героя, якого зіграв, звичайно, Леонардо Ді Капріо, з яким Скорсезе рідко розлучається. Партнерами Ді Капріо стали Марк Руффало, Мішель Вільямс та неймовірний сер Бен Кінгслі.

«Острів проклятих» був першою картиною Скорсезе після «Мису страху» 1991 року, зробленою в жанрі трилера. Цей ретронуар, дія якого відбувається в 1954-му, знятий за бестселером Денніса Лігейна. За його ж романами були зняті «Містична ріка» Клінта Іствуда й «Прощавай, дитинко, прощавай» Бена Аффлека.

Двоє федеральних маршалів (Тедді та Чак) прибувають на маленький самотній острів, де розташована закрита психіатрична лікарня, а фактично це в'язниця. Вони повинні розслідувати зникнення якоїсь пацієнтки. Утім, по ходу справи ми довідаємося, що Тедді привели на острів й інші мотиви. Він хоче дізнатися правду про іншого пацієнта, що, як він вважає, завдав істотної шкоди його життю.

«Зникла»

Gone Girl, 2014, режисер Девід Фінчер

«Зникла» – екранізація бестселера Гілліан Флінн про взаємини письменника Ніка Данна (Бен Аффлек) та його дружини Емі (Розамунд Пайк). Їхній шлюб тримається на коханні, злагоді та... маніпуляціях психопата. Коли Емі зникає, а Ніка виставляють головним підозрюваним, знайомі та незнайомі люди починають сумніватися, чи такими ідеальними були стосунки подружжя.

Сам Нік не тільки зазнає тиску громадськості та детективів, а й намагається розгадати причину зникнення дружини, слідуючи дивним підказкам, які були залишені тільки для нього.