Дивитись фолк-горори цікаво у будь-яку пору рок, проте пробудження природи завжди асоціюється і з пробудженням таємних сил та магічних істот особливо надихає. Фолк-горор – поджанр фільмів жахів, який використовує елементи фольклору, народних переказів та легенд для побудови сюжету та передачі саспенсу.

Ось лише п’ять фільмів цього жанру.

«Плетена людина»

The Wicker Man, 2006, режисер Ніл ЛаБут

Фільм жахів «Плетена людина» режисера Ніла ЛаБьюта, це ремейк однойменного британського фільму, що вийшов на екрани в 1973 році.

Одного разу з головним героєм, колишнім детективом поліції, Едвардом Мейлус зв'язується його колишня дівчина Віллоу, і просить допомогти з пошуками зниклої дочки Роан. Розслідування приводить Едварда на острів Саммерсайл, де живуть дуже дивні люди. Однак незабаром все стає на свої місця, коли з'ясовується, що всі місцеві жителі є членами якоїсь секти, на чолі якої стоїть далеко не молода жінка, яка називає себе сестрою Саммерсайл.

Так само Едвард з'ясовує, що члени секти поклоняються богам, яким потрібно приносити жертви, і Роан якраз повинні принести в жертву для отримання хорошого врожаю. Герой вирішує пробратися на місце провидіння жахливого заходи, і врятувати дитину. Правда він навіть уявити собі не міг, чим для нього це обернеться ...

Головну роль у картині зіграв Ніколас Кейдж.

«Сонцестояння»

Midsommar, 2019, режисер Арі Астер

Фолк-горрор розповідає про шалений язичницький культ, з яким доведеться зіткнутися студентам, які приїхали в маленьке шведське село напередодні літнього сонцестояння. Дені ‒ осиротіла нещасна дівчина. Друзі давно вмовляють її хлопця Крістіана розлучитися з коханою. На літніх канікулах молоді люди збираються відправитися у шведську глибинку. Дені напрошується з ними. Гості мають взяти участь у великому костюмованому святкуванні, присвяченому літньому сонцестоянню. Правда ніхто не спромігся попередити, які ролі їм наперед визначено. Головним героям доведеться зіткнутися з чимось невідомим, де потрібно буде боротись за своє життя...

У головних ролях — Флоренс П'ю, Джек Рейнор, Вільям Джексон Гарпер, Вільгельм Бломгренм та Вілл Поултер.

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«Агнець»

The Lamb, 2021, режисер Вальдімар Йоханнссон, на головному фото

Дебютна картина Вальдімара Йоханнссона «Агнець» встигла взяти участь в програмі «Особливий погляд» Каннського фестивалю та отримати там відзнаку, а також представити Ісландію у оскарівських перегонах. Головну роль зіграла Нумі Рапас, яку ми знаємо за роллю Лізбет Соландер з «Дівчини з татуюванням дракона».

Бездітна пара фермерів Марія (Нумі Рапас) та Інвар (Хільмір Снайр Гвюднасон) розводять овець. Подружжя ніяк не може прийти до тями від втрати новонародженої доньки. Коли вівця замість звичайного ягняти народила дивну істоту, Марія та Інвар вирішили ростити її як свою дитину.

«Агнець» поєднує у собі містику, фольклор, трилер та драму. Проте усі ці елементи стають частинами буденного життя. І, здавалося б, усі дивовижі, які відбуваються з героями, їх аж ніяк не дивують.

Фантастичні краєвиди, безмежний спокій та напруження, яке ховається у середині творять медитативну атмосферу фільму.

«Безплідна земля»

Starve Acre, 2023, режисер Деніел Кокотайло.

Фільм переносить глядачів у 1970-ті роки в тихий, віддалений сільський регіон Йоркширу, де колись мирне життя пари Річарда та Джульєтти перетворюється на жахливу низку подій після трагічної втрати їхнього п’ятирічного сина Оуена. Страх і відчай захоплюють батьків, кожен з яких по-своєму намагається впоратись із болем. Батько із замкнутим серцем і запереченням реальності вирушає в безнадійний пошук, вважаючи, що порожні, незасіяні землі можуть принести йому розраду.

Жінка, на відміну від чоловіка, вірить у можливість знову з’єднатися з душею сина, тому звертається до нетрадиційних методів. Вона стає частиною групи окультистів, сподіваючись, що магія і духовні практики здатні дати їй шанс на зв’язок із померлим хлопчиком. Її пошуки ведуть до все глибшого занурення в темний, містичний світ, де реальність переплітається з надприродним, а віра в чудо стає єдиною надією на спасіння.

Річард продовжує свою боротьбу з тими ж невидимими силами, намагаючись знайти легендарний дуб, що, за чутками, може стати ключем до його душевного спокою. У фільмі знімались Метт Сміт, Морфідд Кларк, Ерін Річардс, Шон Гілдер, Роберт Еммс, Артур Шоу

«Лазня диявола»

Des Teufels Bad, 2024,режисери Северін Фіала, Вероніка Франц.

Австрійська «Лазня диявола» ‒лавреатка «Срібного ведмедя» за видатний мистецький внесок (операторська робота Мартіна Шлагхта справді видатна) та представляла країну на «Оскарі».

Над стрічкою працювала продюсерська компанія Ульріха Зайдля, одного з найавторитетніших та найрадикальніших австрійських кінематографістів, відомого своїм фільмом «Собача спека», трилогією «Рай» та іншими гострими картинами, у яких він безжально викриває буржуазний світ своїх краян. Цього разу ми опинимось в Австрії 18 сторіччя.

Створив фільм режисерський дует Вероніки Франц та Северіна Фіала (дружини та племінника Зайдля). Їхні попередні фільми-горори «Я бачу, я бачу» та «Сторожка» брали участь в кінофестивалях в Європі.

У центрі сюжету нового фільму – дівчина з бідної родини, яка виходить заміж та оселяється у віддаленому будинку її чоловіка посеред густого лісу. Світ чоловіка для неї геть чужий, а мрії про дитину стають нездійсненним тягарем. З кожним днем рутини, важкої праці та марних сподівань, вона все більше закривається в собі. Допоки не опиняється на темному шляху, що веде до злих думок.

Це позачасова історія, сповнена бідності, болю та страху. Архаїчне суспільство, виснажлива праця, холодні будинки. Усе це відтворено на екрані з безжальною жорсткістю та правдивістю, ніби занурюючи глядача у світ героїні, її меланхолію та депресію, які у цих убогих селах називали «диявольською лазнею».

Режисерів зацікавило дослідження американки Кеті Стюарт, яка вивчила судові протоколи вбивств та самогубств на німецькомовних територіях XVII–XVIII століть. Оскільки скоїти самогубство означало втратити шанс на царство боже, місцеві селяни вбивали, щоб бути страченими. Більшість з цих вбивць були жінками, а їх жертвами – діти.