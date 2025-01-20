20 січня – день прогулянок на свіжому повітрі. Чудовий спосіб провести час, проте інколи така невинна справа стає екстремальною. Тож у нинішній добірці – прогулянки, під час яких щось пішло не так. Цікаво, що більшість цих фільмів засновані на реальних історіях.

«127 годин»

127 Hours, 2010, режисер Денні Бойл

Основою фільму «127 годин» стала реальна історія молодого альпініста, що любить підкорювати небезпечні вершини самотужки. Літо 2003 року. Молодий Арон Ральстон, життєрадісний любитель пригод і дослідник печер, вирушає до каньйону Блю Джон. У наплечнику скелелаза тільки фотоапарат, ніж, сніданок та трохи води. Щасливий вихідний перетворюється на жах, коли валун зривається та намертво затискає його зап'ястя. Зрушити фатальний камінь неможливо, витягнути руку – теж, і Блю Джон стає пасткою.

«Еверест»

Everest, 2015, режисер Бальтасар Кормакур

Захоплива пригодницька драма, заснована на реальних подіях катастрофи на Евересті 1996 року. Фільм розповідає про дві експедиційні групи, які намагаються підкорити Еверест на чолі з досвідченими альпіністами Робом Голом і Скоттом Фішером. Зіткнувшись із підступними погодними умовами та переповненістю гори, команди опиняються в умовах боротьби за виживання. Опинившись у «зоні смерті» вони повинні мобілізувати неабияку мужність і рішучість, щоб орієнтуватися на невблаганній місцевості і повернутися назад з гори живими. Одну з головних ролей зіграв Джейк Джилленґол.

«Легенда Гʼю Гласа»

The Revenant, 2016, режисер Алехандро Ґонсалес Іньярріту

Тут, звісно, не про прогулянки, проте тема виживання у дикій природі розкрита максимально. На загін траперів нападають індіанці. Вони шукають доньку вождя, яку викрали невідомі. Живими залишаються з десяток людей, яких по хащах веде Гʼю Глас. На черговій стоянці його подерла ведмедиця та з головної надії на порятунок він перетворюється на тягар для загону, який залишає Гʼю помирати. Тепер Глас має вижити для того, щоб помститись. Тож дві години екранного часу герой Леонардо Ді Капріо на межі людських можливостей повзе до порятунку, а сам актор – до «Оскара».

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«Джунглі»

Jungle, 2017, режисер Грег МакЛін

Йоссі Гінсберг з дитинства захоплювався пригодницькими книжками та мріяв колись опинитися на місці їх героїв. Коли він отримав пропозицію вирушити у джунглі Болівії, то не вагався. Там у одного з племен є значні запаси золота. Проте як зустрінуть джунглі непідготовленого до таких випробувань чоловіка? Головну роль виконав Даніель Редкліф, відомий за роллю Гаррі Поттера.

«Аутбек»

Outback, 2019, режисер Майк Грін

Картина, заснована на реальних подіях, розповість про молоду пару, яка заблукала в австралійській глушині та була змушена боротися за виживання. Вейд та Ліза вирушили у відпустку на два тижні, сподіваючись повернути романтику у свої стосунки. Вони розраховували провести канікули на пляжі, проте заблукали. Коли GPS перестав працювати, пара кидає машину і вирушає пішки до найближчого пагорба, щоб спробувати зорієнтуватися на місцевості. Але обидва виявляються не готовими до тих небезпек, які чатують на них у пустелі. Головні ролі зіграли Лорен Лофберг та Тейлор Візе.