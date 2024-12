Вижити зимою непросто. Особливо якщо людину атакує щось незрозуміле та незвідане. Ми обрали п’ять фільмів, де потойбічне втручається у життя людей та додає проблем у холодну пору. Зрештою, вони й самі можуть собі їх організувати, експериментуючи з екологією.

«Сяйво»

The Shining, 1980, режисер Стенлі Кубрик, у головній ролі Джек Ніколсон

Готель, куди головний герой влаштувався на звичайну посаду готельного доглядача, в зимову пору не надто популярний серед гостей. Саме тому готель закривається на зиму. Доглядати за майном та приміщеннями залишається лише доглядач. Цього разу таким став Джек Торренс. Прихопивши з собою дружину та сина, він сподівається перезимувати в цих розкішних стінах. Але у готелі починає відбуватися щось незрозуміле та страшне.

«Щось»

The Thing, 1982, режисер Джон Карпентер, у головній ролі Курт Рассел

На дослідницькій базі в Антарктиді вчені досліджують місцевість. Після тривалої сплячки в кризі з’явилося Щось. Інопланетний організм здатний перетворитися на будь-яку людину чи тварину й з’їсти справжнього власника тіла. Тепер дослідники у небезпеці й не можуть довіряти нікому. Чим закінчиться смертельна сутичка?

Що робити, коли немає світла? Вмикайте фільм або улюблений серіал на гаджетах! Бо навіть у найтемніші вечори онлайн-кінотеатр SWEET.TV буде поруч. Тут можна завантажити вподобані стрічки та дивитися їх будь-де навіть без світла й інтернету. Це просто, зручно і без жодних доплат!

«Післязавтра»

The Day After Tomorrow, 2004, режисер Роланд Еммеріх, у головних ролях Денніс Квейд, Джейк Джилленгол, Еммі Россум, на головному фото

Вчений-кліматолог Джек Голл, перебуваючи в Антарктиді, виявляє, що на Землі настає глобальне похолодання й температура в океанах різко падає. Він попереджає американський уряд, але ніхто не сприймає його слова серйозно. Незабаром починаються глобальні катаклізми, на планету насувається льодовиковий період. Нью-Йорк завалює багатометровим снігом І поки жителі Америки тікають на південь, Джек вирушає рятувати свого сина Сема, який застряг у Нью-Йорку. Як і інші голлівудські фільми-катастрофи, цей протиставляє тих, хто піддався паніці тим, хто може її опанувати.

«Цілком таємно: Хочу Вірити»

The X-Files: I Want to Believe, 2008, режисер Кріс Картер, у головних ролях Девід Духовни, Джилліан Андерсон

Зникає без вісті співробітниця ФБР, і останньою надією її колег стають Малдер і Скаллі, колишні спеціальні агенти, які уже залишили службу. Єдиною людиною, що дає слідству хоч якусь інформацію, є старезний Джозеф Кріссман, у минулому священник, що відбув покарання за розтління малолітніх, який запевняє, що картини скоєних злочинів виникають в його свідомості...

Серед снігопадів та заметів детективи мають розгадати чергову загадку.

«Крізь сніг»

Snowpiercer, 2014, режисер Пон Джун Хо, у головних ролях Кріс Еванс, Джеймі Белл, Джон Гарт, Тільда Свінтон, Октавія Спенсер і Сон Кан Хо

Постапокаліптичний драматичний трилер, знятий на основі французького графічного роману Le Transperceneige Жака Лоба, Бенджаміна Леґранда і Жан-Марка Рошетта. Дія відбувається через сім років після того, як світ став сніговою пусткою внаслідок глобального льодовикового періоду. Люди котрі вижили, щоб не замерзнути, перебувають у постійному русі навколо земної кулі на поїзді, оснащеному вічним двигуном. Поїзд складається із 1001 вагону, що розділені по соціальному статусу. Одні люди живуть в елітних вагонах, інші в гірших. Тож в останніх з’являється лідер, який хоче відновити справедливість.

У 2020 році на той самий сюжет було знято серіал, виробництво нового сезону триває й досі.