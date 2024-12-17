П’ять фільмів про нетрадиційне виживання серед зими
Добірка ZAXID.NET, від якої холоне кров0
До теми
Вижити зимою непросто. Особливо якщо людину атакує щось незрозуміле та незвідане. Ми обрали п’ять фільмів, де потойбічне втручається у життя людей та додає проблем у холодну пору. Зрештою, вони й самі можуть собі їх організувати, експериментуючи з екологією.
«Сяйво»
The Shining, 1980, режисер Стенлі Кубрик, у головній ролі Джек Ніколсон
Готель, куди головний герой влаштувався на звичайну посаду готельного доглядача, в зимову пору не надто популярний серед гостей. Саме тому готель закривається на зиму. Доглядати за майном та приміщеннями залишається лише доглядач. Цього разу таким став Джек Торренс. Прихопивши з собою дружину та сина, він сподівається перезимувати в цих розкішних стінах. Але у готелі починає відбуватися щось незрозуміле та страшне.
«Щось»
The Thing, 1982, режисер Джон Карпентер, у головній ролі Курт Рассел
На дослідницькій базі в Антарктиді вчені досліджують місцевість. Після тривалої сплячки в кризі з’явилося Щось. Інопланетний організм здатний перетворитися на будь-яку людину чи тварину й з’їсти справжнього власника тіла. Тепер дослідники у небезпеці й не можуть довіряти нікому. Чим закінчиться смертельна сутичка?
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«Післязавтра»
The Day After Tomorrow, 2004, режисер Роланд Еммеріх, у головних ролях Денніс Квейд, Джейк Джилленгол, Еммі Россум, на головному фото
Вчений-кліматолог Джек Голл, перебуваючи в Антарктиді, виявляє, що на Землі настає глобальне похолодання й температура в океанах різко падає. Він попереджає американський уряд, але ніхто не сприймає його слова серйозно. Незабаром починаються глобальні катаклізми, на планету насувається льодовиковий період. Нью-Йорк завалює багатометровим снігом І поки жителі Америки тікають на південь, Джек вирушає рятувати свого сина Сема, який застряг у Нью-Йорку. Як і інші голлівудські фільми-катастрофи, цей протиставляє тих, хто піддався паніці тим, хто може її опанувати.
«Цілком таємно: Хочу Вірити»
The X-Files: I Want to Believe, 2008, режисер Кріс Картер, у головних ролях Девід Духовни, Джилліан Андерсон
Зникає без вісті співробітниця ФБР, і останньою надією її колег стають Малдер і Скаллі, колишні спеціальні агенти, які уже залишили службу. Єдиною людиною, що дає слідству хоч якусь інформацію, є старезний Джозеф Кріссман, у минулому священник, що відбув покарання за розтління малолітніх, який запевняє, що картини скоєних злочинів виникають в його свідомості...
Серед снігопадів та заметів детективи мають розгадати чергову загадку.
«Крізь сніг»
Snowpiercer, 2014, режисер Пон Джун Хо, у головних ролях Кріс Еванс, Джеймі Белл, Джон Гарт, Тільда Свінтон, Октавія Спенсер і Сон Кан Хо
Постапокаліптичний драматичний трилер, знятий на основі французького графічного роману Le Transperceneige Жака Лоба, Бенджаміна Леґранда і Жан-Марка Рошетта. Дія відбувається через сім років після того, як світ став сніговою пусткою внаслідок глобального льодовикового періоду. Люди котрі вижили, щоб не замерзнути, перебувають у постійному русі навколо земної кулі на поїзді, оснащеному вічним двигуном. Поїзд складається із 1001 вагону, що розділені по соціальному статусу. Одні люди живуть в елітних вагонах, інші в гірших. Тож в останніх з’являється лідер, який хоче відновити справедливість.
У 2020 році на той самий сюжет було знято серіал, виробництво нового сезону триває й досі.