Мультфільм «Білосніжка» вже доступний на SWEET.TV

Через 88 років після прем’єри класичного мультфільму «Білосніжка» від Disney на екрани вийшла повнометражна кінокартина із зірковими акторами. Нова історія, нові персонажі та нові пісні – подивитися фільм «Білосніжка» без реклами онлайн і офлайн можна на SWEET.TV.

Це один із найдорожчих фільмів Disney – за оцінками, бюджет на виробництво склав $240-270 млн. У розробці сценарію брала участь оскароносна Грета Гервіг. Саме вона стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм у прокаті заробив понад $1 млрд. Звісно, йдеться про «Барбі». І хоча «Білосніжка» не повторила успіху білявки, критики добре оцінили гру акторок. Фільм «Білосніжка» вже доступний на SWEET.TV.

Про що фільм «Білосніжка»

Сюжет цієї історії знає кожен. Король втратив дружину і взяв шлюб вдруге. Проте цей шлюб приніс смерть йому та страждання його дочці.

Зла королева-чаклунка через заздрощі до вроди Білосніжки прагне її смерті. Проте дівчина тікає до лісу, де знаходить прихисток у гномів.

Але, як це було і з «Русалонькою», в цій історії є і нові персонажі, і нові нюанси. Тож що нового у цій стрічці? Вмикайте «Білосніжку» на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

На сьогодні 88 років – це найдовший часовий інтервал між анімаційним фільмом Disney, який вийшов у 1937 році, та його кіноадаптацією 2025 року.

Цікаво, що спочатку новий фільм про Білосніжку мав бути зовсім інакшим. Планувалося створити історію про бойові мистецтва, в якій сім гномів були монахами. Вони мали поділитися своїми знаннями, мудрістю та вміннями з молодою жінкою, щоб та могла боротися зі злом.

Створення образу для Галь Гадот займало 4 години. Але попри це акторка не приховувала свого захоплення від ролі злої королеви, а ще від того, що мала змогу співати й танцювати у фільмі. Жінка не проходила прослуховування, бо творці вирішили, що саме вона створена для ролі злої чаклунки. Це підтвердила і Гадот, назвавши злу королеву роллю мрії, для якої вона була народжена.

У цьому фільмі є оригінальні музичні номери, авторами яких є Бендж Пасек і Джастін Пол, що створювали композиції для «Ла-Ла Ленду», «Найвеличнішого шоумена» та «Аладдіна».

Акторка Рейчел Зеглер викликала багато суперечок. Сценаристи змінили історію походження імені дівчинки. Проте саме Стівен Спілберг запропонував Марку Веббу взяти її на головну роль – свого часу вона зіграла в його «Вестсайдській історії». А ще акторку можна побачити у «Голодних іграх: Балада про співочих пташок і змій», де вона також співає.

Рейчел Зеглер в одному з інтерв’ю сказала: «Люди жартують про те, що у нас політично коректна Білосніжка, і так, це справді так, тому що це було необхідно. Мультфільму 85 років, і наша версія – це сучасна історія про молоду жінку, яка має мету, що виходить за рамки «одного дня мій принц прийде».

Для Галь Ґадот і Рейчел Зеґлер це не перша спільна робота. Раніше вони знялися у фільмі «Шазам! Лють Богів».

Гноми у фільмі – це CGI-персонажі.

Українською фільм дубльовано студією LeDoyen Studio. До речі, SWEET.TV із ним співпрацювали під час роботи над серіалом «Ведмідь».

Тож подивитися фільм «Білосніжка» можна на SWEET.TV українською без реклами. Гарного перегляду. До слова, в онлайн-кінотеатрі є одна з найкращих колекцій Disney, до якої входять й ексклюзивні серіали.