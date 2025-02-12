«Ваяна 2» вже доступна на SWEET.TV:

«Ваяна 2» вже заробила $1+ млрд, увійшла до 5 найкасовіших фільмів 2024 року та стала однією з найочікуваніших онлайн-прем’єр. Переглянути продовження пригод хороброї дівчинки та харизматичного напівбога у мультфільмі «Ваяна 2» можна українською та без реклами на SWEET.TV.

Мультфільм «Ваяна 2» зібрав $221 млн за п’ять днів прокату в США, встановивши рекорд на День подяки. Це перевершило показники анімаційного фільму «Брати Супер Маріо в кіно» ($204,6 млн) та стало найуспішнішим дебютом для мультфільмів Disney. Загалом у п’ятірці найкасовіших фільмів 2024 року три стрічки – це анімація.

Невже глядачі більше скучили за яскравими, добрими історіями, ніж за стріляниною та перегонами?

Про що мультфільм «Ваяна 2»

Ваяна вирушає в нову подорож, щоб знайти містичний острів Мотуфету, який пов’язує всі інші острови. Колись злий бог шторму Нало, прагнучи влади, затопив його. Тепер Ваяна має віднайти спосіб підняти Мотуфету з глибин, інакше її домівка стане безлюдною.

Поки Ваяна зі своєю командою шукає острів, напівбог Мауї потрапляє в полон до поплічниці Нало. Ця історія сповнена несподіваних поворотів, тож фінал може здивувати. Але, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути! Подивитися мультфільм «Ваяна 2» можна на телевізорі, смартфоні чи ПК разом із SWEET.TV.

Цікаві факти про мультфільм

Бюджет першої «Ваяни» становив $150 млн, а касові збори – $650 млн. Друга частина має такий самий бюджет, але вже зібрала $1+ млрд (за даними IMDb).

Скандал навколо сюжету. Аніматор Бак Вудолл звинувачує Disney в тому, що компанія вкрала його ідею мультфільму «Бакі» для «Ваяни», над яким він працював у 2000-х. Адже в його проєкті були підліток, який вирушає в небезпечну подорож, щоб врятувати острів; теми, засновані на полінезійських віруваннях; сюжет, пов'язаний з намистом; татуйований напівбог і гігантське створіння всередині гори. Вудолл вимагає $10 млрд компенсації. Це не перший позов аніматора, але той був відхилений за строком давності. Проте вихід другої частини дав можливість аніматору ще раз подати до суду.

Багато членів команди «Ваяни» мають самоанське, гавайське та маорійське коріння. Імена персонажів теж мають значення:

Лото – «серце» (самоанською);

Келе – «дзвінок» (гавайською);

Моні – «правда» (самоанською), «гроші» (маорійською);

Коту – «суд» (самоанською);

Нало – «загублений» (самоанською та гавайською).

Жасмін і Тіана Джонсон, доньки Двейна Джонсона, озвучили двох фанаток Ваяни.

Перший трейлер мультфільму отримав 178 млн переглядів за перші 24 години. Це другий показник серед анімацій Disney після «Короля Лева» (2019) зі 225 млн переглядів.

Двейн Джонсон вважає озвучення найскладнішою частиною акторської роботи та зізнається, що його дратує, коли зіркам пропонують такі ролі, хоча вони не мають відповідних навичок. Джонсон неодноразово перепитував у колег, чи добре він справляється зі своєю роллю.

Татуювання на животі вождя Туї схожі на малюнки на тілі професійного борця Пітера Фанене Майвії – дідуся Двейна Джонсона по материнській лінії.

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