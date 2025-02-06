Новий проєкт SWEET.TV

Події після 24 лютого 2022 року змінили життя мільйонів українських родин. Люди опинились наодинці з новою реальністю, до якої не були готові.

Багато українців стали на захист Батьківщини. Їхні родини змушені адаптовуватися до нових умов життя. Постійний стрес, хвилювання за рідних, сподівання на зустріч, емоційне виснаження та подвійна відповідальність за дітей – щоденні виклики рідних захисників у тилу.

Як впоратись з усім цим? Як повернути нормальний емоційний стан у такій ситуації? Як краще допомогти родині військових у своєму оточенні?

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV запускає новий проєкт, щоб допомогти сім’ям українських захисників знайти розв'язання найболючіших проблем та ще раз нагадати українцям: навіть маленька добра справа має велике значення.

«Сюрприз для родини» – перше реаліті в Україні, присвячене родинам військових. У фокусі – реальні історії, щирі емоції, відверті розмови про найболючіше та найголовніше – рішення, які дарують надію.

Родини військових з різних міст України відверто розкажуть про свої труднощі, емоційні проблеми, з яким стикаються. «Мама втомилася», – каже донька однієї з героїнь. «Я розірвана, я розтоптана», – зізнається жінка військового. Вони говорять про панічні атаки, відкладене життя, загрози для шлюбу.

Іноді їм немає часу навіть поплакати та сил розповісти про свої відчуття іншим. Щоб підтримати родини, команда SWEET.TV вирушила Україною.

Допомагати родинам будуть військовий і ведучий Даніель Салем та професійна психологиня Аліна Дейнека.

Даніель Салем – відомий ведучий. Він знайомий глядачам за проєктами «Кохання на виживання», «Зірковий шлях», «Світанок». Він також брав участь у 6-му сезоні українського шоу «Танці з зірками» й у 10-му сезоні талант-шоу «Голос країни».

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році потрапив на передову у підрозділ розвідки. Салем служить у відомій українській розвідгрупі «12 друзів Оушена», яка виконує спеціальні завдання. За час боїв отримав поранення в спину, а потім був контужений – нічого не чує на ліве вухо.

У 2025 році став ведучим проєкту «Сюрприз для родини» від SWEET.TV.

«Я з власного досвіду знаю, як це – не бачити доньку місяцями, не знати, як у неї справи, як минає її день. Моя донька далеко. Навіть під час відпусток я не завжди маю можливість приїхати до неї. Тому я і хочу допомогти родині військових. Щоб їх заспокоювало те, що в них вдома все в порядку», – розповідає Даніель Салем, батько 9-річної Санти-Луни.

Аліна Дейнека – досвідчена психологиня. Консультує з питань стосунків, особистісного розвитку, працює з травмою і тривожними розладами. У 2019 році створила першу в Україні психологічну виставу «Дружина VS Коханка. Хто кого?», де зіграла ролі дружини, коханки й виступає як психолог, пояснюючи процес зради з усіх боків. Проводить публічні лекції з психології особистості, виступає як спікер на українських і міжнародних конференціях. Керує громадською організацією «Звичайне диво», діяльність якої спрямована на розкриття дитячих талантів і здібностей.

Аліна Дейнека зазначає, що реаліті покликане дати українським родинам доступні та практичні інструменти, що допоможуть впоратись з щоденними викликами:

«Для мене дружини військових – справжні героїні. Бо вони були змушені взяти на себе всі турботи про родину і водночас стати психологічною підтримкою для чоловіка, який наразі на війні. Цей проєкт надзвичайно важливий для таких сімей та всіх, хто поруч. За допомогою простих дієвих технік на прикладі наших героїнь ми покажемо, як можна покращити психоемоційний стан, знайти опори в собі, відчути полегшення та отримати такі необхідні позитивні емоції».

«Сюрприз для родини» – це відповідь на багато запитань, які ставлять собі дружини військових, рідні тих, хто захищає Україну. Це практичні поради для всіх українців, адже ми живемо в постійному стресі, навіть коли не лунає сигнал тривоги. Це реаліті про допомогу, співчуття та підтримку, адже кожен із нас може стати опорою для своїх рідних і може зробити сюрприз для родини.

Прем’єра реаліті «Сюрприз для родини» відбудеться 14 лютого на платформі SWEET.TV. Випуски будуть доступні для перегляду безкоштовно.