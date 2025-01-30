Які фільми українці найчастіше обирали на SWEET.TV

Глядачі SWEET.TV полюбляють гарне кіно. І сьогодні ми презентуємо рейтинг найкращих фільмів-2024 року, створений на основі кількості переглядів. Якщо якийсь фільм-2024 ще не встигли переглянути, ввімкнути його можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

У цьому рейтингу є фільми, які займають перші сходинки в інших чартах, та ті, які хоч і не отримали мільярди доларів, натомість завоювали любов глядачів.

«Думками навиворіт 2»

1 мільярд доларів лише за 19 днів і понад 1,5 мільярда на момент виходу статті. Такий бокс-офіс дозволив «Думкам 2» посунути «Крижане серце 2» з першої сходинки рейтингу найкасовіших мультфільмів світу. І саме «Думки 2» стали найкасовішим фільмом-2024 і легко увійшли до топ-10 найкасовіших фільмів усіх часів. Емоційна, яскрава та дуже родинна історія, яку, до речі, допомагали створювати справжні психологи, розкриває секрети підлітків. А це дуже важливо і для батьків, і для дітей.

«Дюна. Частина друга»

Одразу після виходу «Дюна 2» стала найкасовішою у кінотеатрах 52 країн. Багато критиків вже називають стрічку найкращим науково-фантастичним фільмом в історії. 714 мільйонів доларів касових зборів при орієнтовному бюджеті у 190 мільйонів доларів. Виснажливі знімання у пустелі, практичні ефекти, неймовірна музика і ретельний підхід до лінгвістичної сторони фільму зробили «Дюну 2» неймовірною і принесли номінацію на головний «Оскар».

«Дедпул і Росомаха»

Один з найкращих проєктів Marvel за останні роки, найкасовіший фільм з рейтингом R, фільм, який змусив фанатів божеволіти від захвату в кінотеатрах. Непереможний тандем улюбленців глядачів та неочікувані камео дозволили цьому фільму заробити понад мільярд доларів. І, звісно, заговорити про продовження історії.

«Ми, наші улюбленці та війна»

Фільм «Ми, наші улюбленці та війна» Антона Птушкіна – це надзвичайна історія про силу людського духу і любов до тварин навіть у найтяжчі часи. Один із найяскравіших «акторів» цього фільму – пес Патрон, перший у світі пес доброї волі ЮНІСЕФ.

«Нікчемний я 4»

На продовження історії чекали 7 років. І це найдорожчий фільм франшизи. Мультфільм зібрав 969 мільйонів доларів у світовому прокаті, і це поставило його на третє місце у рейтингу найкасовіших фільмів 2024 року. Цього разу боротися з лиходіями Ґру допомагають його діти, дружина та дуже неординарна сусідка.

«Ми були рекрутами»

Це одна з найбільш обговорюваних українських прем'єр цього року. Фільм Любомира Левицького – перше вітчизняне кіно, створене у стилі мок'юментарі. Головними героями фільму стали бійці легендарної 3 ОШБр. Сильні, реальні історії, ексклюзивні кадри бійців – це та їхня щирість, гумор є родзинками стрічки.

«Субстанція»

Неймовірний боді-горор, який довів світові, що Демі Мур чудова акторка. Її гру відзначили номінацією на премію «Оскар», а сам фільм може стати найкращим фільмом року. Загалом 5 номінацій – непогано для кіно, яке отримало різні відгуки. Проте одне безперечно, воно нікого не залишило байдужим. То що, ви хочете стати найкращою версією себе?

«Панда Кунг-Фу 4»

За перші 24 години трейлер переглянули понад 142 мільйони разів у всіх соціальних мережах, що зробило його найпопулярнішим трейлером анімаційного фільму студії Universal. Касові збори – 547 мільйонів доларів, а цим цифрам можуть позаздрити деякі блокбастери. Тож якщо не подивилися ще нові пригоди По, саме час. Вмикайте на SWEET.TV.

«Фуріоза. Шалений Макс. Сага»

Фільм отримав 175 мільйонів австралійських доларів на знімання. Загалом було витрачено 343,2 мільйона австралійських доларів, що є найбільшою сумою, яку коли-небудь витрачали на кіновиробництво в цій країні. На запитання, що таке Шалений Макс для австралійців, Кріс Гемсворт відповів: “У американців є «Зоряні війни». У британців – Гаррі Поттер, а у нас – «Шалений Макс»”.

«Манкімен»

Американський бойовик «Манкімен» – це історія помсти, знята в найкращих традиціях голлівудських бойовиків, але з індійським колоритом. Головний актор і режисер – Дев Пател, відомий за фільмом «Мільйонер із нетрів». Трейлер фільму отримав три нагороди Golden Trailer Awards. І саме ця стрічка перемогла у категорії найкращий бойовик за версією Rotten Tomatoes.

Тож, як бачите, смаки в українців різні, але фільми на SWEET.TV потішать кіногурманів з різними вподобаннями. Гарного перегляду.