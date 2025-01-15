«Гладіатор 2» вже можна переглянути на SWEET.TV

Упродовж років глядачі не втрачали надії побачити продовження епічної історії. Один з найочікуваніших і найкращих фільмів світу, в якому зіграли Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон та інші, доступний на SWEET.TV онлайн і офлайн. Переглянути фільм «Гладіатор 2» можна на телевізорі, смартфоні, комп'ютері всюди, де зручно.

За прем'єрний тиждень фільм «Гладіатор 2» показав найкращі касові збори серед усіх фільмів Рідлі Скотта. До речі, саме цей фільм дуже вразив ще одного кінематографічного генія – Крістофер Нолан назвав «Гладіатор 2» найулюбленішим фільмом-2024. Ввімкнути фільм «Гладіатор 2» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Гладіатор 2»

Минуло 16 років від подій, показаних у попередньому фільмі. Юнак Ганно живе в Африці. Він потрапляє в полон до армії римлян після того, як вони вдираються в будинок і вбивають його дружину. Хлопця продають у рабство. Потрапивши до Риму, він опиняється в центрі змови проти імператора та дізнається правду про своє минуле. Він має зібрати всі свої сили та розум, щоб примножити славу батька та вижити. Фільм «Гладіатор 2» у найкращій якості вже доступний на SWEET.TV.

Цікаві факти про стрічку

Ще до прем'єри «Гладіатора 2» Рідлі Скотт заявив, що розпочав вже роботу над третім фільмом.

Роль імператора Гети мала дістатися Баррі Кеогану, але актор виявився зайнятий.

Тімоті Шаламе, Майлз Теллер, Остін Батлер, Річард Медден і Пол Мескаль зустрічалися або проходили прослуховування на роль Люціуса, проте Мескаль був одним з перших і справив на Скотта незабутнє враження. А ще плюсів додала його участь у виставі «Трамвай "Бажання"» на лондонському Вест-Енді: «Він грав Стенлі, і було кілька моментів, коли він знімав сорочку, і ця сцена вражала. Жінки в залі були дуже гучні, і ми подумали: "Здається, ми знайшли нашого хлопця"»

Дензел Вашингтон заявив, що його герой у фільмі є бісексуалом: «Я насправді поцілував чоловіка, але вони це вирізали. Думаю, вони злякалися... Я поцілував хлопця просто в губи, і, думаю, він ще не був готовий до цього. Потім я вбив його десь через п'ять хвилин. Це Гладіатор, хлопці. Це поцілунок смерті». Загалом багато сцен, які зняли для фільму, вирізали з кінцевого варіанту.

Рідлі Скотт розповів, що продав декорації до фільму «Царство небесне» (2005) марокканському уряду за $10, бо це було дешевше, ніж демонтувати їх. А для «Гладіатора 2» йому довелося їх орендувати.

Спочатку бій носорогів мав бути у фільмі «Гладіатор» (2000). Його змінили, оскільки тогочасні спецефекти не могли переконливо відтворити тварин, а справжніх носорогів неможливо приручити.

Цікаво, що про продовження історії говорили одразу після виходу першого фільму. Одна з ідей, які запропонував продюсер Дуглас Вік, полягала в тому, щоб Максимус був похований в печері і воскрес. Але Рассел Кроу сказав: «Я не думаю, що у нас є права на цю історію».

Кроу зізнався в інтерв'ю, що цей сиквел, знятий без його участі, змусив його відчути «відтінок меланхолії та ревнощів» через його теплі спогади про те, як він грав Максимуса в розквіті сил, і про те, як успіх відкрив перед ним багато дверей. Він також відчував себе «трохи незручно» через те, що не мав права голосу в тому, що зробили з персонажем у сиквелі.

Конні Нільсен і сер Дерек Джейкобі – єдині актори, які повернулися з «Гладіатора» (2000), хоча Рассел Кроу з'являється в кількох флешбеках завдяки використанню архівних кадрів.

Перший трейлер отримав 128 мільйонів переглядів за перші 24 години, що є другим показником серед усіх фільмів Paramount після «Трансформерів: Час Звіроботів» (2023).

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