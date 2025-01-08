«Володар перснів: Війна рогіримів» на SWEET.TV

Він входив до топ-10 найочікуваніших фільмів 2024 року. І тепер анімаційний фільм «Володар перснів: Війна рогіримів» онлайн і офлайн варто подивитися на SWEET.TV у найкращій якості. Ввімкнути можна на ТВ, смартфоні, ПК там, де зручно.

Основою для візуального ряду «Володаря перснів: Війни рогіримів» є класичні фільми Пітера Джексона, тому не потрібно дивуватися, якщо деякі персонажі виглядатимуть дуже знайомо. Проте натхненням також стали роботи Акіри Куросави та Хаяо Міядзакі, особливо з їхньою увагою до дрібних деталей. Що з того вийшло — час дивитися фільм «Володар перснів: Війна рогіримів» українською і без реклами на SWEET.TV.

Про що фільм «Володар перснів: Війна рогіримів»

● Фільм розповідає про події, що сталися за 183 роки до Війни за Персні. Це історія Гери, майбутньої щитоносиці Рогану та доньки короля Гельма Молоторукого. Вона опиняється у центрі боротьби за владу, коли її друг дитинства Вульф, син лорда Фреки, намагається захопити трон Рогану. Ключові події охоплюють зраду, облогу Гельмової Западини, героїчні бої та жертви, які Гера й інші персонажі приносять задля порятунку Рогану. Це історія про мужність, самопожертву та боротьбу за свободу, яка розкриває нові грані епосу Толкіна та підкреслює силу духу героїв. Вмикай «Володар перснів: Війна рогіримів» онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

● Warner Bros. навмисно квапили виробництво «Володаря перснів: Війни рогіримів», щоб зберегти права на франшизу. Згідно з укладеною угодою, кінотеатральна ліцензія з випуску фільмів закінчувалася у 2026 році. Завдяки виходу аніме права були автоматично подовжені.

● Саруман в анімаційному фільмі говорить голосом покійного Крістофера Лі. Творці використовували аудіозаписи актора, записані під час знімання трилогії «Хоббіт».

● Для створення традиційної 2D-анімації фільму використали унікальний підхід: актори виконували кожну сцену фільму за допомогою технології захоплення руху, яка була переведена в 3D-анімацію; це 3D-середовище використовувалося для визначення ракурсів і рухів камери у фільмі, і це було переведено в 2D-анімацію.

● Одним з найбільших викликів для команди аніматорів була велика кількість коней у фільмі; коні мають важливе значення, але їх дуже важко анімувати.



● Фільм озвучила Міранда Отто (Еовін), яка повторила свою роль із серії «Володаря перснів» Пітера Джексона.

● Біллі Бойд і Домінік Монаган, які зіграли Піппіна і Меррі в трилогії «Володар перснів», у цьому фільмі озвучили орків Шенка і Врота.

● Фільм розповідає про історію та передісторію Гельмової Западини, тієї самої локації, що й у «Володарі перснів»: Дві вежі (2002).

● Перші три ноти, які оркестр грає в увертюрі, збігаються з першими трьома нотами у вступі до «Двох веж», таким чином створюючи музичний зв'язок з фільмами про Рогану.

● Локації у фільмі включають столицю Роганів – Едорас, їхню твердиню в Горнбурзі, яка стає відомою як Гельмова Западина, та фортецю Ісенґард. Старі моделі з архівів використали як натхнення для дизайну.

● Понад 60 компаній залучили, щоб допомогти завершити роботу над анімаційним фільмом. Зазвичай, на створення повнометражного мальованого анімаційного фільму йде від п'яти до семи років. Цей фільм створювали в середньому три роки.

● Фільм присвячений пам'яті Бернарда Гілла, виконавця ролі Теодена в трилогії, який помер 5 травня 2024 року.

● Було запропоновано кілька сюжетних ідей, але було вирішено зосередитися на королівстві Роган, оскільки воно знайоме глядачам фільмів Джексона. До того ж Толкін згадує цю історію в додатках до «Володаря перснів», зокрема в розділі «Дім Еорла» в Додатку А, де детально описана історія правителів Рогану.

Це епічна історія хоробрості, честі, звитяги та сміливості, історія боротьби за свій край, свою землю та родину, історія, яка перегукується з тією, в якій живимо ми. Переглянути фільм «Володар перснів: Війна рогіримів» українською без реклами можна на SWEET.TV. Історія доводить, що перемога завжди за воїнами світла. Гарного перегляду.