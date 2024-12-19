Запис концерту Сергія Жадана доступний на SWEET.TV

25 травня український письменник Сергій Жадан зібрав тисячі глядачів у київському Палаці Спорту. Він читав вірші, написані за всі 30 років своєї творчості, та представив нову збірку поезії. І запис цього великого концерту, що став справжньою подією в культурному житті, можна побачити вже зараз на SWEET.TV.

Повне зібрання творів Сергія Жадана, яке він представив і твори з якого читав – це 1400 сторінок, що вмістили в себе 16 поетичних збірок. Це понад 700 віршів, написаних з 1993 по 2023 роки. І кожне слово, кожна рима лунають в унісон із биттям сердець українців. Тож варто увімкнути запис концерту Сергія Жадана «Усі вірші» на SWEET.TV.

«Неформально – ми з командою вперше в нашій літературній історії хочемо зібрати на вечір поезії 8000 читачів. Зібрати, аби довести самим собі, що українці читають, що українська поезія має свою аудиторію, простір і поставу. Для нас це буде особливий вечір, і особливою втіхою буде розділити його з вами. У часи криваві, важкі, такі, що тиснуть мовчанням і мороком, важливо триматися разом, важливо триматися своєї поезії», – зазначив Сергій Жадан перед подією.

Це не перший творчий вечір музиканта та поета. Проте Сергій Жадан каже, що з кожним разом все більше людей приходять на такі події. Це свідчить про те, що в українців підсилився інтерес до вітчизняної культури на тлі повномасштабної війни.

Концерт Сергія Жадана «Усі вірші» – це особлива поетична феєрія, в якій велику роль відіграє все –від порядку віршів до голосу та світла. Ритм, драматургія, яскраві образи намалюють у вашій уяві неймовірну історію ліричного героя. Тож варто увімкнути концерт Сергія Жадана «Усі вірші» на SWEET.TV, заплющити очі та поринути у неймовірний світ поезії.