Мелодрама «Час жити»

Хоча це не різдвяне кіно в класичному розумінні, воно з’явилося дуже вчасно, бо саме такі теплі історії хочеться дивитися на свята. Трішки смутку, трішки жартів, багато кохання – це все є у фільмі «Час жити» на SWEET.TV, який підкреслює цінність кожної миті. Переглянути стрічку можна онлайн і офлайн.

«Час жити» став відомим не лише завдяки душевному та теплому сюжету, а й цікавим історіям. Одна з них пов’язана з жовтою конячкою, яку глядачі побачили на афіші фільму. Вона була така дивна, що одразу стала героїнею купи мемів, що спрацювали краще за маркетингову рекламу.

Про що фільм «Час жити»

Тобіас, купуючи ручку, щоб підписати документи на розлучення, потрапляє в аварію – його збиває Алмут. Так розпочинається їхній роман. Згодом пара дізнається про страшний діагноз – в Алмут діагностують рак.

З того часу починається боротьба за щастя – крізь роки. Зворушлива історія, яка доводить, що варто цінувати кожну мить, бо час жити – це тут і зараз. Подивитися фільм «Час жити» українською і без реклами можна на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Про конячку ми розповіли. Другий кумедний факт пов’язаний з Ендрю Гарфілдом. Він з’явився на прем’єру в Лондоні з картонною Флоренс П’ю у повний зріст, бо акторка не змогла приїхати. Потім ця «Флоренс» була помічена на D23 поруч з Девідом Гарбором, з яким знімалась у «Чорній вдові» та «Громовержцях».

Флоренс П’ю розповіла, що фільм її вразив тим, що тут «так багато сцен, які створені, щоб змусити вас щось відчути!». Вона описала знімання як «один із найяскравіших моментів у кар'єрі».

В одній зі сцен героїня Флоренс П'ю, Алмут, каже, що їй 34 роки, хоча на момент виходу фільму акторці було лише 28.

Режисер фільму Джон Краулі розповів, що Флоренс П'ю вирішила поголити голову для фільму, віддаючи пріоритет йому, а не кіновсесвіту Marvel. За його словами, на знімальному майданчику «Громовержців» навіть не знали про вчинок Флоренс, доки вона там не з’явилась. Чого не зробиш заради гарного кіно.

Пікантний факт. Під час однієї з пристрасних сцен, за словами Ендрю Гарфілда, вони з П'ю так захопилися процесом, що не чули сигналу «Знято». Коли вони зрозуміли, що перебувають у сцені набагато довше, ніж очікували, то підняли очі й побачили, що команда вимкнула обладнання та відвернулась, щоб дати їм можливість усамітнитися.

Тож варто увімкнути фільм «Час жити», в якому відомі супергерої перетворились на люблячу родину.

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