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Прем’єра відбулась на Варшавському кінофестивалі, де стрічка отримала приз глядацьких симпатій. Головні ролі зіграли зірки українського кіно Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Остап Ступка таВіталій Салій. Переглянути фільм «БожеВільні» вже можна онлайн і офлайн у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

Стрічка вже отримала схвальні відгуки від українців. Гладячі зауважують, що «БожеВільні» вирізняються чудовою динамікою та яскравою акторською грою. А реалізм фільму лише додає бажання переглянути його ще раз, аби повною мірою усвідомити все, що зображено на екрані.

Є фільми, які дивишся – і забуваєш. Є фільми – уривки, інтонації, настрій яких пам’ятаєш ще довго. І «БожеВільні» – саме одна з таких стрічок. Історії персонажів – засновані на свідченнях жертв каральної психіатрії, зокрема, тих, хто боровся за права людини в СРСР. Консультант фільму, Семен Глузман, сам пройшов через радянську психіатричну систему. Фільм «БожеВільні» без реклами – вже на SWEET.TV.

Про що фільм «БожеВільні»

Це історія не лише фізичного, а й ментального протистояння жорстокій системі, в основі якої лежать спогади реальних жертв.

Андрій Довженко — волелюбний молодий чоловік, який одного разу просто увімкнув улюблену, але заборонену музику. Він опиняється у психіатричній лікарні спеціального типу, де над пацієнтами має необмежену владу жорстокий персонал. Ментальні та фізичні тортури, зневага, насильство, і все заради того, щоб пацієнти визнали: радянська влада — найкраща у світі. Андрій має два шляхи, продовжувати свій бунт, доводячи своє право на свободу, чи стати таким, як треба. Вмикайте фільм «БожеВільні» на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті онлайн. Або завантажуйте у додатку SWEET.TV.

«БожеВільні» – фільм зі списку must see

Цікаві факти про фільм «БожеВільні»

99% фактів у фільмі — спогади дисидентів і жертв каральної психіатрії. Автори сценарію Ксенія Заставська та Симор Гласенко перечитали багато матеріалів щодо тих подій.

Основні сцени фільму знімали в реальній психіатричній лікарні на вулиці Кирилівській у Києві. Для створення атмосфери радянської психлікарні використали архівні матеріали й літературу.

У фільмі використано жовтий і сигнальний вогняний кольори, щоб символізувати ув'язнення і водночас слабкий промінь надії.

Композитор Хусейн Мізрахулі вирішив провести ніч на знімальному майданчику в лікарні для натхнення, але швидко зрозумів, наскільки важка атмосфера цього місця. Він надихався рок-музикою 70-х, але замість оригінальних треків створив власні композиції через високі ліцензійні витрати. Зведення музики відбувалося на студії в Лондоні, де працювали відомі світові рок-зірки.

Один із виконавців головних ролей, Костянтин Темляк, служить у ЗСУ, в батальйоні ударних безпілотників «Ахіллес» 92 ОШБР.

Під час однієї сцени актору Костянтину Темляку зламали ніс. Інший актор не розрахував удар. І довелось викликати швидку, проте актор швидко повернувся до знімання.

Розробка фільму розпочалась ще у 2019 році. Продюсерка фільму Валерія Іваненко почала активно досліджувати цю тему з 2002 року, коли познайомилася з Валерією Новодворською та її мамою Тамарою Федорівною, яка була лікаркою.

Одним із консультантів фільму був Семен Глузман, президент Асоціації психіатрів України, колишній політв'язень та дисидент. Він розповів реальні історії про людей, про лікарню-в'язницю з охороною і собаками. Під час першого перегляду фільму він був сильно вражений, що доводить: історія показана дуже реалістично.

Одна з локацій була натхненна фільмом «Пролітаючи над гніздом зозулі», де сестра Ретчет роздавала їжу за склом. В цьому фільмі замість скла – залізні ґрати.

Режисер Денис Тарасов розповів про те, що після демонстрації фільму на одному з кінофестивалів, йому написала режисерка з Китаю, що була у журі: жінка розчулилась історією, проте зізналась, що такого не може вийти в Китаї, бо там такий самий тоталітарний режим.

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