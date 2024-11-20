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Фільм «Покинь, якщо кохаєш» зібрав понад 349 мільйонів доларів при бюджеті всього 25 мільйонів. Хоча стрічка супроводжувалась скандалами, головне в ній – це сюжет, який нікого не залишить байдужим та змусить поглянути на життя інакше.

«Нехай фільм і має незграбні діалоги, його сильні сторони розкриваються в майстерному зображенні провокаційних елементів оригінального мелодраматичного матеріалу», – мовиться в огляді Rotten Tomatoes.

«Покинь, якщо кохаєш» – не романтична комедія! У фільмі є елементи романтики, але основний акцент зроблено на складнощах у стосунках. Проте це дуже красиве кіно, якому вдалося не обтяжувати історію надлишковим драматизмом, а розставити важливі акценти легко, що дає змогу глядачам зануритись в цю історію. І «Покинь, якщо кохаєш» вже можна переглянути на SWEET.TV.

Про що фільм «Покинь, якщо кохаєш»

Лілі Блум – чарівна жінка, за усмішкою якої ховається неймовірний біль через деспотичного батька. Найбільше вона хоче не повторити долю матері та відкрити власну крамничку з квітами. І здається, мріям героїні судилось здійснитися.

Вона знайомиться із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом і закохується. Однак з часом Лілі помічає у ньому риси, які нагадують батька. І коли в життя героїні повертається її перший хлопець, стосунки з теперішнім проходять справжнє випробування.

«Покинь, якщо кохаєш» зібрав понад 349 мільйонів доларів при бюджеті всього 25 мільйонів

Цікаві факти

Кастинг Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні на ролі Лілі та Райла викликав суперечки серед шанувальників. Адже в книзі Лілі 23 роки, а Райлу – 30, тоді як Лайвлі – 35, а Бальдоні – 39. Авторка книги Колін Гувер пояснила, що спеціально змінила вік героїв у фільмі, щоб уникнути помилки, допущеної в книзі.

«Не буває нейрохірургів у 20 з чимось років. Коли я почала працювати над фільмом, зрозуміла, що їх треба зробити старшими. Це моя помилка», – заявила Колін Гувер.

Фільм «Покинь, якщо кохаєш» дебютував на другій позиції у світовому прокаті після «Дедпула та Росомахи» (2024). Це зробило Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі першою подружньою парою, яка одночасно знялася у двох топових стрічках прокату з часів Брюса Вілліса та Демі Мур у 1990 році.

У фільмі звучить пісня Брітні Спірс «Everytime» (2004), а сама Брітні згадується у фінальних титрах. Блейк Лайвлі, як велика шанувальниця Брітні, навіть вбралася на прем’єру у вінтажну сукню Versace, яку Спірс носила у 2002 році.

Між Лайвлі та Бальдоні виник конфлікт під час підготовки стрічки до виходу. Також за ініціативи Лайвлі частину фільму перезняли. Ба більше, Бальдоні, який є головним героєм та режисером, навіть не знав, що деякі сцени написав чоловік Лайвлі – Раян Рейнольдс. За даними Variety, їхні стосунки залишаються напруженими.

У серпні 2024 року режисер Джастін Бальдоні підтвердив можливість екранізації сиквелу роману It Starts With Us, але заявив, що не повернеться до режисури: «Є кращі кандидати для цього завдання. Я думаю, Блейк готова до режисури».

Подейкують, що Раян Рейнольдс готовий інвестувати мільйони, щоб викупити частку Бальдоні у франшизі, що дозволить Лайвлі продовжити участь у проєкті без необхідності з ним працювати.

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