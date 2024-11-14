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Фільм «Учень: Історія Трампа» пройшов складний шлях від виробництва до глядача. Юридична команда президента США навіть намагалась заблокувати його випуск.

«Це мерзенний фільм», – сказав Дональд Трамп.

Своєю чергою, в ОАЕ та Кувейті відмовились від показу стрічки, а в деяких інших країнах вийшла відредагована версія. Та попри все, фільм отримав позитивні відгуки критиків. І вже зараз глядачі SWEET.TV можуть побачити «Учень: Історія Трампа» онлайн і офлайн без реклами.

«Цей фільм треба подивитись, бо в ньому задокументована історія Трампа», – сказав Себастіан Стен, виконавець головної ролі.

Про що фільм «Учень: Історія Трампа»

Молодий Дональд Трамп зустрічає відомого адвоката Роя Кона, який завдяки шантажу допомагає закрити справу проти його батька.

Кон стає наставником Трампа: вчить його гарно одягатися і працювати зі ЗМІ. А також трьом основним правилам, яким він слідує й досі: завжди атакувати, ніколи не визнавати неправоти та завжди стверджувати, що ти переміг, навіть якщо зазнав поразки.

Крок за кроком завдяки шантажу, оборудкам та іншим маніпуляціям герой втілює свою мрію.

Перший трейлер стрічки вийшов 10 вересня 2024 року

Цікаві факти про кіно

Сценарист і журналіст Ґабріель Шерман розповів, що ідея цього фільму виникла у нього під час висвітлення президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році.

«Люди, які знали його з 1980-х років, наприклад, Роджер Стоун, казали мені: «Він перемагає, тому що використовує уроки, які дав йому Рой Кон», – згадував Шерман.

На запитання, чи справді фільм заснований на фактах, сценарист дав ствердну відповідь.

«Я б сказав, що фільм є ретельно дослідженим. Я провів стільки ж досліджень, щоб написати цей сценарій, скільки б я робив для будь-якого свого журналістського репортажу. Проте це витвір мистецтва. Це не документальний фільм. Це не журналістика. Він заснований на реальних подіях, і кожен важливий поворотний момент у фільмі задокументований», – заявив Шерман.

Щоб підготуватися до ролі, Себастіан Стен слухав записи голосу молодого Трампа. Також він їв бутерброди з арахісовим маслом та пив солодку воду, щоб набрати вагу.

Пол Томас Андерсон і Клінт Іствуд відхилили пропозицію стати режисерами фільму через «бізнес-ризики».

Перший трейлер стрічки вийшов 10 вересня 2024 року, що збіглося з президентськими дебатами між Трампом і Гарріс.

Роджер Стоун, який працював і з Трампом, і Коном, визнав, що те, як Джеремі Стронг зіграв Кона, було «моторошним у своїй правдивості».

Мільярдер Ден Снайдер дав гроші на виробництво фільму, вважаючи, що ця стрічка покаже Трампа з позитивної сторони. Бо він є його другом та робив інвестиції у його передвиборчу кампанію. Кажуть, що після перегляду кадрів з фільму у лютому 2024 року Снайдер був розлючений, а юристи продюсерської компанії Kinematics намагалися перешкодити виходу фільму на екрани.

Назва стрічки є відсиланням до популярного шоу The Apprentice, в якому брали участь бізнесмени-початківці. Хоча у фільмі про це не згадується, ведучим і співпродюсером шоу був Дональд Трамп.

Тож чому цю стрічку відмовились показувати деякі країни, а юристи Трампа перешкоджали її виходу? Що там такого? Щоб дізнатися відповідь на це запитання варто увімкнути «Учень: Історія Трампа» на SWEET.TV.

Попереду на глядачів національного онлайн-кінотеатру чекають багато яскравих прем'єр, які змусили про себе говорити критиків та глядачів, фільми, що викликають неймовірні емоції та змушують здригатись від реалістичності. Зі SWEET.TV хороший настрій забезпечений!