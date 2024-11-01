«Нікчемний Я 4» наповнений чудовими жартами

«Нікчемний Я 4» – продовження історії, на яке чекали 7 років. Мультфільм зібрав 963 мільйони доларів у світовому прокаті, і це поставило його на третє місце у рейтингу найкасовіших фільмів 2024 року.

«Нікчемний Я 4» став надзвичайно популярним серед маленьких і дорослих глядачів, адже це ідеальна історія для родинного перегляду. До речі, довгоочікувану новинку вже можна переглянути українською у найкращій якості на SWEET.TV

Варто зауважити, що це найдорожчий фільм франшизи – лише бюджет на створення склав 100 мільйонів доларів. Він також є одним з найдорожчих фільмів Illumination – «Нікчемний я 4» ділить перше місце з «Братами Супер Маріо в кіно» (2023). Звісно, це вплинуло на сценарій та картинку, про що свідчить і рецензія на Rotten Tomatoes.

«Стрімкий і сповнений жартів, «Нікчемний Я 4» переповнений ними, як піньята, але з достатньою кількістю цукерок, щоб дати глядачам приємну цукрову насолоду», – мовиться у рецензії.

Що ж такого неймовірного в цьому мультфільмі? Радимо подивитися «Нікчемний Я 4» самостійно, щоб скласти власну думку про нові пригоди Ґру.

Про що «Нікчемний Я 4»

Агент Антизлодійської ліги Ґру відвідує зустріч випускників у ліцеї Pas Bon. Там він стикається зі своїм суперником Максимом Ле Малем. Той ображається на Ґру за те, що він вкрав його номер на шоу талантів, коли вони навчалися в школі.

Максим вдосконалив себе завдяки частинам тіла тарганів, щоб стати надпотужним і підкорити світ. Але Ґру заарештовує його. Проте коли Максим тікає з в'язниці, Ґру та світ опиняються в небезпеці. І цього разу боротися з лиходіями Ґру допомагають не лише його «колеги», а й діти та дружина.

«Нікчемний Я 4» вже можна подивитися на SWEET.TV

Цікаві факти

7 років – найбільша перерва між фільмами серії «Нікчемний Я». Між виходами «Нікчемний Я» і «Нікчемний Я 2» минуло 3 роки. Наступний фільм вийшов через 4.

Міранді Косгроув було 17 років, коли вона озвучила Марго в першому фільмі. На момент запуску четвертого фільму у виробництво їй виповнився 31 рік.

Трейлер мультфільму представили 28 січня 2024 року під час матчів плей-офф чемпіонату НФЛ 2023–24. Він має 27 мільйонів переглядів.

Альма-матер Ґру називається «Lycee Pas Bon». У перекладі з французької Pas Bon означає «не добрий». Прізвище Максима – Маль – це зло або лихо. А ім’я директора Убель Шлехт дослівно перекладається як «Поганий до ригачок» або «Нудотик Погань».

Номер машини Ґру – це дата виходу першого фільму «Нікчемний я» (2010), 09/07/10. А DM, ймовірно, розшифровується як Despicable Me («Нікчемний я»).

Посіпаки з цього мультфільму з’являлись в рекламному ролику Volkswagen Atlas 2024 року.

«Нікчемний Я 4» вже можна переглянути у відмінній якості на телевізорі, смартфоні, комп'ютері та планшеті онлайн. Також він доступний до завантаження на гаджети для перегляду в дорозі, щоб чудово провести час з крутим фільмом навіть тоді, коли немає доступу до інтернету. Скоро будуть нові анонси, адже на SWEET.TV підготували багато прем'єр та найкращих кіношедеврів з усього світу.