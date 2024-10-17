«Бітлджюс Бітлджюс» – другий найкасовіший фільм у кар'єрі Тіма Бертона

У 1988 році вийшов перший фільм про привида у смугастому костюмі. І ось через 36 років головні актори – Майкл Кітон та Вайнона Райдер – повернулись до своїх ролей, щоб розповісти нову історію. І до них приєдналась Венсдей, тобто Дженна Ортега. На радість шанувальникам «Бітлджюс Бітлджюс» вже можна переглянути онлайн і офлайн українською на SWEET.TV.

Тім Бертон зізнався, що на створення цього фільму його надихнула робота з Дженною Ортегою над «Венздей». Цікаво, що 25% людей прийшли до кінотеатру саме заради неї та Вайнони Райдер. Але глядачам SWEET.TV не треба нікуди йти, щоб подивитись це кіно вже зараз у найкращій якості на телевізорі, смартфоні, комп'ютері, планшеті чи X-box.

Про що фільм «Бітлджюс Бітлджюс»

Лідія – медіум, що має власне шоу. Одного разу під час ефіру вона бачить примару Бітлджюса у залі, що, звісно, не віщує нічого доброго. Так і стається, вона дізнається про те, що батька не стало. На церемонію зібралась вся родина, зокрема і донька Лідії, яка навчається в інтернаті.

Дівчина дуже сумує за батьком і погоджується на небезпечну пригоду – допомогти привиду Джеремі в обмін на можливість побачити тата. Щоб врятувати доньку з потойбіччя, Лідія знову звертається за допомогою до Бітлджюса. І той погоджується за умови, що вони одружаться, бо він хоче позбавитись своєї власної дружини (мабуть, тільки він хотів би втекти від Моніки Белуччі).

Зміна тілами, подорожі космосом, родинні таємниці та неймовірні викриття – це все чекає на глядачів цього кіно.

«Бітлджюс Бітлджюс» вже можна переглянути на SWEET.TV

Цікаво знати

«Бітлджюс Бітлджюс» – це другий найкасовіший фільм у кар'єрі Тіма Бертона після «Аліси в Країні чудес». Також він став третім за касою відкриттям року: після «Дедпула і Росомахи» та «Думками навиворіт 2».

Тім Бертон сказав, що зніме цей фільм лише за умови, що Майкл Кітон повернеться, щоб зіграти свою роль. У березні 2014 року Кітон заявив, що це єдиний сиквел, в якому він зацікавлений. Актор згодом зізнався, що знімати це кіно було веселіше, ніж першу частину.

Чи буде продовження, бо на це натякає кіно? Бертон відповів: «Давайте порахуємо... на це пішло 35 років, отже, мені буде понад 100. Гадаю, що це можливо з розвитком науки, але я так не думаю». Проте цю відповідь він дав у серпні. Можливо, касові збори та глядачі змусять його передумати.

Коли Вайнона Райдер вперше зустрілася з творцями серіалу «Дивні дива» (2016), у неї була лише одна умова: якщо «Бітлджюс 2» коли-небудь вийде на екрани, вони мають дозволити їй зробити перерву в серіалі, щоб знятися в ньому. Ті погодились.

Планувалось, що у фільмі з'являться й Алек Болдвін з Джиною Девіс – їх мали «омолодити» за допомогою ШІ. Проте Тім Бертон відмовився від цієї ідеї, бо вирішив, що ніяке цифрове омолодження не переконає глядачів у тому, що вони мають той самий вік, що й у першому фільмі.

Вольфа Джексона мав зіграти Крістофер Вокен, натомість роль дісталась Вільяму Дефо.

Також у фільмі знявся Бред Пітт, один з продюсерів фільму. Він зіграв чоловіка з простріленою головою (відсилання до «Прочитати та спалити»). Але не варто шукати ці кадри – їх вирізали з фінальної версії фільму.

«Підступний полтергейст Майкла Кітона виглядає соковито в цьому божевільному поверненні від Тіма Бертона. Фільм поєднуючи магічні ефекти та моторошні ґеґи, що забезпечує веселе проведення часу», – мовиться у рецензії Rotten Tomatoes.

Тож час увімкнути «Бітлджюс Бітлджюс» на SWEET.TV. У національному онлайн-кінотеатрі вже є й інші гучні новинки цього року – «Дедпул і Росомаха», «Ворон», «Смерчі», «Тихе місце: День перший» та інші. А незабаром з'являться і нові фільми. Тому щоб не пропустити прем'єри та цікавинки про них, варто слідкувати за новинами.

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