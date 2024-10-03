«Дедпул і Росомаха» вже можна подивитися на SWEET.TV / Shutterstock

Один з найкращих проектів Marvel за останні роки, найкасовіший фільм з рейтингом R, який змусив прихильників затамувати подих від захвату в кінотеатрах – відтепер на SWEET.TV.

«Дедпул і Росомаха» можна подивитися онлайн і офлайн у відмінній якості на телевізорі, смартфоні, комп’ютері, планшеті та навіть через X-box.

Сказати, що на це кіно чекали, – нічого не сказати. Цікавість фанатів вже давно підігрівав той факт, яким чином творці зможуть повернути до життя Росомаху. А коли глядачі в кінотеатрах побачили, кого ще запросили до цього фільму, то реакція була неймовірною.

Бюджет «Дедпул і Росомаха» становить 200 мільйонів доларів

Про що фільм «Дедпул і Росомаха»

Дедпул дізнається, що через відсутність Логана його часова лінія зникає. Щоб зупинити це і врятувати світ та кохану, він починає подорож мультивсесвітом, щоб віднайти іншу версію Росомахи та привести його на свою Землю.

Він знаходить іншого Логана, проте вони майже одразу опиняються в Порожнечі – просторі між світами. Там герої зустрічають інших персонажів: одні хочуть їх убити, дехто – стає на їхню сторону. І далі починається максимальний екшн: повернення легенд, битва Дедпулів і, звісно, Догпул, який зробив це кіно неповторним.

Цікаві факти про кінострічку

Касові збори — 1,3 мільярда доларів, що ставить цей фільм на 21-шу сходинку у рейтингу найкасовіших фільмів світу.

Перший трейлер отримав 365 мільйонів переглядів за 24 години – більше, ніж будь-який інший фільм, випередивши «Людину-павука» (2021) з 355 мільйонами.

«Дедпул і Росомаха» – перший фільм під брендом Walt Disney Studios Motion Pictures з рейтингом R.

У перший день передпродажу квитки на фільм придбали десь 200 000 людей (AMC Theatres). Це найкращий результат для стрічок з рейтингом R.

Хоча фільм розрахований на аудиторію від 17 років, Раян Рейнольдс зізнався, що показав його 9-річній доньці та 70-річній матері, і їм обом він дуже сподобався. До речі, свої жарти Рейнольдс писав сам.

Творці фільму навмисно попросили менший бюджет, ніж їм був готовий запропонувати Disney, тому що перший «Дедпул» мав такий успіх через часові та фінансові обмеження, які сприяли атмосфері творчості. До речі, «менший» бюджет, за даними IMDb – це 200 мільйонів доларів.

Роль у новій частині фільму отримала Пеггі – найстрашніша собака в Британії за версією фотодрукарні Parrot Print. Щоб навчити її грати, знадобився місяць.

Г'ю Джекман після «Логана» дійсно вирішив покінчити з Росомахою. Але згодом пошкодував про своє рішення.

«Я був у дорозі, я просто їхав, і буквально, як блискавка, глибоко в мені прийшло розуміння, що я хочу зняти цей фільм з Раяном. Щоб Дедпул і Росомаха знову були разом. Клянуся, коли я казав, що з мене досить, я справді думав, що з мене досить. Але в глибині душі, відколи я побачив «Дедпула», я думав: «Ці два персонажі разом»... Як тільки я приїхав, я подзвонив Раяну. І просто сказав: “Давай зробимо це!”. Тобто, я не дзвонив своєму агенту, нікому. Мені довелося потім зателефонувати агенту і сказати: “о, до речі, я щойно підписав контракт на зйомки у фільмі”», – сказав Джекман.

Єдиною умовою повернення легендарного актора було те, що Логан має носити свій класичний жовто-блакитний костюм.

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