«Смерчі» забезпечать гарний настрій

«Смерчі» – ще одна рання прем’єра SWEET.TV. Фільм є сиквелом відомої стрічки з Гелен Гант, і розповідає власну цікаву історію. До того ж тут знявся Ґлен Пауелл, якого деякі фанати вже називають однією з найкрутіших зірок сучасності. Чи так воно є?

Фільми-катастрофи захоплюють глядачів своєю масштабністю. Ми зі страхом дивимось на те, що може зробити з людством природа. І це дійсно захоплює до мурах. Один із найяскравіших прикладів цього жанру – фільм «Смерчі».

А Ґлену Пауеллу не звикати зніматись у сиквелах відомих стрічок, адже він вправно впорався зі своєю роллю у фільмі «Топ Ґан: Меверік». Фільм «Смерчі» не став винятком. Переглянути його вже можна у Full HD на SWEET.TV.

Про що фільм «Смерчі»

Кейт зі своїми друзями шукає спосіб зменшити інтенсивність торнадо. Під час одного з випробувань усі, крім неї, гинуть. Через 5 років старий знайомий вмовляє дівчину повернутись до дослідження.

В одній з експедицій вона знайомиться з командою Тайлера, зірками YouTube, які ведуть стріми з епіцентру торнадо. Вони сперечаються у спритності та передбаченнях, проте коли насувається небезпека, об’єднують свої зусилля.

Цікаві факти про кіно

Джеймс Пакстон, син Білла Пакстона, який зіграв одну з головних ролей у фільмі «Смерч» 1996, з'являється у сцені родео в ролі розлюченого гостя готелю.

Також у фільмі можна побачити батьків Ґлена Пауелла, вони сидять позаду нього і Дейзі Едгар-Джонс (Кейт) під час сцени родео. За словами актора, його батьки з'являлися у всіх його фільмах, починаючи з «Дітей шпигунів 3D: Кінець гри» (2003).

В Оклахомі фільм знімали на 35-міліметрову плівку, щоб передати яскраві кольори штату.

Водонапірна вежа – це згадка про торнадо в Ель-Рено, яке тут було 31 травня 2013 року і під час якого загинули як науковці, так і мешканці.

Ґлен Пауелл зберіг решітку радіатора Dodge Ram, на якому їздить його герой, і зробив з неї обідній стіл. Він також намагався зберегти пряжку ременя, проте йому зателефонували та попросили її повернути.

Собака Ґлена Пауелла, на ім’я Hot Brisket (Гостра грудинка), також знявся у фільмі і був офіційним талісманом знімальної команди.

Актори проходили «курс молодого метеоролога» в таборі торнадо – вони вивчали, як поводити себе під час торнадо, метеорологію та як торнадо впливають на повсякденне життя в Оклахомі.

Початковий бюджет фільму становив $120 млн, але через COVID-19 та страйк сценаристів він збільшився до $200 млн.

Фільм вже доступний до перегляду на SWEET.TV

Фільм «Смерчі» можна переглянути на екрані телевізора, смартфоні, комп’ютері та планшеті. З цим допоможе SWEET.TV.

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