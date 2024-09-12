Фінальну частину культової трилогії Тая Веста можна переглянути онлайн
Серія фільмів «Х» – це американські фільми жахів, засновані на оригінальній історії Тая Веста. Серія включає фільм «Х», його приквел «Перл» та сиквел «МАХХХІН», в яких головну роль зіграла Міа Ґот. І саме стрічка «МАХХХІН» є найкасовішою серед них.
Фільм майстерно поєднує хорор, сатиру, вшановуючи кінематографічні стилі 20 століття. Переглянути «МАХХХІН» можна онлайн на SWEET.TV.
Про що фільм «МАХХХІН»
1985 рік. Голлівуд тремтить від страху через Нічного Сталкера. Проте Максін це не дуже бентежить, адже вона нарешті отримала головну роль у кіно. Але щастя змінює тривога, коли вона помічає переслідувача та отримує касету з відео, яке може покласти край її мріям про Голлівуд. Ба більше – дівчина починає втрачати колег та друзів. То що тут коїться, куди заведе цей клубок подій? Глядачі дізнаються після перегляду «МАХХХІН».
«МАХХХІН»: дивіться трейлер українською
Цікаві факти про кіно
- Спочатку «МАХХХІН» планувалась як завершення трилогії «X». Проте в лютому 2024 року Тай Вест оголосив про можливість створення четвертого фільму. А вже у серпні 2024 він зазначив, що задоволений, як закінчується трилогія, але не виключає і продовження.
- Міа Ґот, яка виконує роль Максін Мінкс, — онука відомої бразильської акторки Марії Гледіс. Цей факт маркетологи країни використали для просування фільму, називаючи Ґот «онукою Марії Гледіс».
- У січні 2024 року актор Джеймс Гантер подав позов до Вищого суду Лос-Анджелеса проти Мії Ґот, Тая Веста та компанії A24, звинувачуючи Ґот у нападі на нього під час знімання, а також у неправомірному звільненні.
- В одній зі сцен фільму, коли Лабат переслідує Максін на кіностудії, вони проходять через головні двері годинникової вежі, як у фільмі «Назад у майбутнє» (1985). Це є відсиланням до того ж року, коли відбуваються події «МАХХХІН».
- Наречена Тая Веста, Елісон Вандерленд, з'являється у фільмі в епізодичній ролі ді-джея в клубі «Неонові серця».
- Продюсер фільму «Пуританин II» (Елізабет Бендер) говорить Максін: «Вітаю. Ти потрапила у черево звіра», натякаючи на Голлівуд. Це є відсиланням до книги «У череві звіра», яку читає персонаж Мері у фільмі «Психо 2».
- Міа Ґот вважає «МАХХХІН» найкращою з трилогії.
- Для підготовки до ролі Міа Ґот слухала музику 80-х, зокрема Blondie, щоб зануритися в атмосферу фільму. Однак, зрозумівши, що цього недостатньо, вона перейшла на хіп-хоп, зокрема, Емінема, що допомогло їй відчути впевненість.