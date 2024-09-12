Серія фільмів «Х» – це американські фільми жахів, засновані на оригінальній історії Тая Веста. Серія включає фільм «Х», його приквел «Перл» та сиквел «МАХХХІН», в яких головну роль зіграла Міа Ґот. І саме стрічка «МАХХХІН» є найкасовішою серед них.

Фільм майстерно поєднує хорор, сатиру, вшановуючи кінематографічні стилі 20 століття. Переглянути «МАХХХІН» можна онлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «МАХХХІН»

1985 рік. Голлівуд тремтить від страху через Нічного Сталкера. Проте Максін це не дуже бентежить, адже вона нарешті отримала головну роль у кіно. Але щастя змінює тривога, коли вона помічає переслідувача та отримує касету з відео, яке може покласти край її мріям про Голлівуд. Ба більше – дівчина починає втрачати колег та друзів. То що тут коїться, куди заведе цей клубок подій? Глядачі дізнаються після перегляду «МАХХХІН».

«МАХХХІН»: дивіться трейлер українською

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