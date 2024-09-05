Стрічка точно не дасть занудьгувати

«Каскадер» – американський гостросюжетний комедійний екшн 2024 року, знятий за мотивами телесеріалу 1980-х. Фільм очолив бокс-офіс у перший вікенд прокату. Настав час забути про образ солодкого Кена та звикати до брутального Раяна Ґослінґа. Подивитися фільм «Каскадер» 2024 року можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Популярний веб-сайт Rotten Tomatoes опублікував таку рецензію на стрічку: «Завдяки екшну, комедії, романтиці та яскравим зіркам «Каскадер» може стати особливим мейнстрімом, в якому кожен глядач знайде для себе щось цікаве».

Ще б пак, тут є екшн, інтриги, неочікувані повороти, кохання та драйв. До слова, «Каскадер» та інші прем'єри українською доступні до перегляду без реклами на SWEET.TV.

Про що фільм «Каскадер»

Кольт Сіверс через нещасний випадок покинув професію каскадера. Але коли йому запропонували повернутись на знімальний майданчик, він погоджується, бо так зможе допомогти своїй коханій дівчині. Проте головна його робота – бути не дублером головного актора, а відшукати його.

Герой погоджується і пошуки приводять його до готельного номера з трупом. І ось тут сюжет закручується так, що немає часу перевести подих. Переглянути «Каскадера» можна на телевізорі, смартфоні, комп'ютері та планшеті зі SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Раян Ґослінґ під час знімання зрозумів, що боїться висоти. Актор згадує, що коли він висів над холом (це орієнтовно 35 метрів), то відчув, що його тіло закам’яніло. Для актора, який раніше виконував небезпечні трюки, то було дивно. Але, як він пояснив, з появою дітей людина починає по-іншому дивитись на те, що робить. Також актор має надію, що фільм отримає продовження.

Фільм дійсно побив рекорд з «Книги рекордів Гіннеса» щодо найбільшої кількості обертів автомобіля у вільному падінні – 8,5. Про це заявляє одна з героїнь стрічки.

Раян Ґослінґ розповів, що зустрічався зі Стівеном Спілбергом, який сказав, що йому сподобався фільм.

У Раяна Ґослінґа у фільмі було 8 дублерів для трюків.

Фільм «Металевий шторм» був натхненний реальним фільмом «Металевий шторм: Крах Джаред-Сіна» 1983 року. Концепція стрічки, костюми, пейзажі пустелі та автомобільні трюки взяті з кіно Чарльза Бенда, яке називають «Божевільним Максом у стилі Зоряних війн».

У фільмі з'являється череп з намальованим в'єтнамським прапором, тому стрічку заборонили у В'єтнамі.

Раян Ґослінґ раніше вже грав каскадера у фільмі «Драйв» (2011), але у тій стрічці він був поганим хлопцем.

Девід Літч вирішив зняти цей фільм замість «Форсажу» з Віллом Смітом.

Цей фільм розроблявся з 2010 року. Том Круз, Кіану Рівз, Ніколас Кейдж, Джейсон Стейтем та Двейн Джонсон були одними з тих, хто міг зіграти роль Кольта Сіверса.

«Каскадер» – це екшн плюс гумор, помножені на інтригу та цікавий сюжет. Такі фільми не дають занудьгувати. Тому пропонуємо вже зараз призначити в календарі зустріч з «Каскадером», приготувати смаколики, зателефонувати друзям і подивитись це кіно. Воно дійсно того варте.

А потім можна обрати інший фільм або серіал, чи шоу, адже в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є дуже багато крутого контенту, який мотивує, заспокоює, розпалює та дарує гарний настрій. Гарного перегляду.