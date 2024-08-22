«Думками навиворіт 2» – найкасовішиq реліз-2024

Чим вражає новий мультфільм «Думками навиворіт 2», який вже доступний до перегляду на SWEET.TV, розповідаємо в матеріалі.

1 мільярд доларів лише за 19 днів і понад 1,59 мільярда доларів на момент виходу цієї публікації. Такий бокс-офіс дозволив «Думками навиворіт 2» посунути славнозвісний «Крижане серце 2» з першої сходинки рейтингу найкасовіших мультфільмів. І, крім того, стати №10 у рейтингу найкасовіших фільмів в історії, випередивши легендарних «Месників». То про що цей мультфільм і чому він одержав такий успіх?

«Думками навиворіт 2» – продовження культового мультфільму

Райлі святкує свій 13-й день народження та готується вступити до старшої школи. Вже відомі нам персонажі-емоції стикаються з новими викликами, коли в розумі дівчинки з’являється «Самосвідомість». Щобільше, тепер до них приєднуються ще п'ять емоцій – і це призводить до грандіозного конфлікту та спроби показати «хто в домі господар».

З попереднього епізоду ми знаємо – коли емоції сперечаються, то нічого хорошого з цього не вийде. Тож, щоб виправити хаос, треба вирушати у нову подорож внутрішнім світом Райлі.

Цікаві факти про мультфільм

Перший трейлер отримав 157 мільйонів переглядів за перші 24 години. Більше, ніж будь-який інший анімаційний фільм Disney, у тому числі «Крижане серце 2» (2019) зі 116 мільйонами переглядів.

У ранніх варіантах сценарію були емоції Свобода, Любов, Пристрасть і Сила.

Доктор Дахер Келтнер – випускник Стенфорда, професор Берклі та співдиректор Greater Good Science Centre – був у групі консультантів. Він зауважив, що підлітки стають дуже сором’язливими й цікавляться думкою інших, тому виникають більш соціальні емоції. Тож нові герої в мультфільмі – геть невипадкові.

Хоча друга частина вийшла через 9 років після першої, в мультфільмі дія відбувається через рік.

Емі Полер, зірка «Парків і зон відпочинку» отримала 5 мільйонів доларів та бонуси за те, що погодилась знову озвучити Радість. Натомість іншим акторам запропонували по 100 тисяч доларів, тому деякі «голоси» першого мультфільму відмовились від участі у цьому проєкті.

«Думками навиворіт 2» доступний на SWEET.TV українською та англійською.

Сцена, коли один з персонажів кидає стілець у гігантський екран – це відсилання до відомої реклами Apple Macintosh «1984», яку можна знайти в інтернеті.

«Королю леву» (2019) знадобився 21 день, щоб заробити 1 мільярд доларів, що на два дні більше, аніж вийшло у «Думками навиворіт 2».

Станом на липень 2024 року це найпопулярніший фільм у бразильських кінотеатрах за всю історію. Він випередив навіть останню частину «Месників».

Консультантом стрічки була також клінічна психологиня, авторка книг Ліза Дамур. В одному з інтерв’ю вона розповіла, що Тривога – є важливим членом команди емоцій. До слова, у мультфільмі можна побачити в дії так звану «техніку заземлення», коли впоратись з нападом паніки допомагає дотик до чого-небудь. Дамур зауважує, що це практичний інструмент, аби приборкати тривогу.

«Думками навиворіт 2» – дивовижний мультфільм, який допоможе краще зрозуміти підлітків. Тож не варто гаяти часу – мерщій переглядати мульт онлайн на телевізорі, смартфоні, планшеті, комп’ютері чи у додатку SWEET.TV. До речі, перша частина історії – культового «Думками навиворіт» також доступна на SWEET.TV.