Фільм «Погані хлопці: Все або нічого»

«Погані хлопці-4» – один із найочікуваніших фільмів цього року. І, мабуть, один із найбажаніших для Вілла Сміта. Після провалу його драми «Звільнення» у 2022 році це перше кіно, яке вийшло за його участю. Фільм зібрав схвальні відгуки та майже $400 млн. Переглянути стрічку «Погані хлопці: Все або нічого» онлайн і офлайн можна на SWEET.TV.

Через 29 років після виходу першої стрічки та через 4 роки після третьої частини Вілл Сміт та Мартін Ловренс повернулися до своїх зіркових ролей. Актори зазначили, що постійно відчували відповідальність за те, щоб не розчарувати фанатів та створити ще крутішу частину.

Про що фільм «Погані хлопці» 2024 року

Майк та Маркус розслідують корупцію у поліції. Їхнього покійного капітана звинувачують у зв’язках з наркокартелем.

Допомогти розібратись у справі має Армандо, син Майка. Але коли на напарників скоюють замах, за їхні голови оголошують винагороду, і всі злочинці Маямі починають полювання, друзі розуміють, що допомогти їм може лише підрозділ АММО. До того ж треба якось уникнути арешту, адже поліція та ФБР вважають їх втікачами.

Впораються погані хлопці з новими викликами чи це їхня остання пригода? Дізнатися це можна, переглянувши фільм на SWEET.TV. Важливо, що кіно доступне у Full HD на телевізорі, смартфоні, планшеті та комп’ютері.

Цікаві факти про кіно

Це найкоротший фільм про поганих хлопців – усього 1 година 53 хвилини.

Джойнер Лукас, відомий реп-співак, виконав у фільмі роль ватажка банди. Джойнер є шанувальником Сміта і навіть зняв кліп на свою пісню Will. Лише на його каналі відео зібрало понад 53 млн переглядів.

Якщо комусь здається, що у Маркуса інша дружина, то це не здається. Тобто дружина та сама, але акторка інша. У цьому фільмі її зіграла Таша Сміт.

Стрічка вийшла у прокат через три місяці після завершення фільмування. Це досить швидко, зважаючи, що на постпродакшн іноді йде рік. Але це пов’язано з тим, що основні зйомки були розпочаті у 2023 році і творці встигли відзняти більшу частину матеріалу до страйку.

Однією з найефектніших сцен є боротьба з алігатором Дюком. Алігаторленд побудували майже з нуля. Аніматронік хижака був довжиною майже 14 футів, або трішки більше за 4 метри. А найскладнішим у цій сцені було поєднання справжньої води з комп’ютерною.

Переглянути фільм «Погані хлопці: Все або нічого» можна онлайн та офлайн зі SWEET.TV. А якщо захочеться згадати увесь шлях шалених напарників, то на SWEET.TV є усі частини.

Ба більше, онлайн-кінотеатр пропонує різноманітні прем’єри, найкраще кіно світу, серіали, мультики та телебачення. Кожен зможе знайти тут собі саме те, що йому до душі.