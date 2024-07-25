Перегляд фільму на SWEET.TV

Раян Рейнольд, відомий Дедпул, у родинному кіно? Так, щобільше, він виглядає у ньому дуже органічно. Актор навіть був номінований за цю роль на премію Kids' Choice Awards, а фільм отримав номінацію на «Золотий трейлер».

Прем’єрний вікенд приніс фільму понад 33 мільйони доларів, що є гарним показником для такого кіно. Також на сьогодні це найзірковіший проєкт 2024 року, адже тут залучені Метт Деймон, Емілі Блант, Емі Шумер, Бредлі Купер, Джон Стюарт, Сем Роквелл, Авквафіна, Джордж Клуні та інші.

І хоча вони є лише акторами «голосового складу», глядачі все одно зможуть відчути їхню гру, подивившись фільм «Уявні друзі» англійською на SWEET.TV. Крім того, кінострічка має й українські субтитри та озвучку. До слова, «солов’їна» дуже личить голлівудським героям.

Про що фільм «Уявні друзі»

Дівчинка Беа переживає не найкращі часи – її батько в лікарні, і тому вона має жити з бабусею. Переїхавши до її будинку, Беа починає бачити та чути уявних друзів, про яких забули їхні люди. Вона вирішує допомогти знайти фантастичним створінням нових товаришів. І в цьому їй допомагає дорослий сусід. Але не все так просто, адже події розгортаються не зовсім так, як спершу здається.

Переглянути родинну комедію «Уявні друзі» з Раяном Рейнольдсом можна на SWEET.TV онлайн або завантажити у додаток і дивитися без інтернету.

Цікаві факти по кінострічку

«Анімаційний фільм у стилі Pixar» – так назвав його режисер Джон Кразінські. «“Уявні друзі” – фільм, який я зняв для своїх дітей, тому що я не думаю, що їм можна дивитися “Тихе місце”. Емілі (Блант) називає його PG-40, тобто ти побачиш його, коли тобі буде 40! Тож мені довелося зняти фільм, який вони зможуть побачити, і я дуже, дуже схвильований цим», – додав Кразінські.

Стів Карелл виконав у фільмі «роль» Блу. Актор зазначив, що був у захваті від того, що зміг знову працювати з Кразінські, адже вони разом знялися в культовому ситкомі «Офіс» – детально про нього ми розповідаємо тут. До речі, Стів Карелл уперше за 16 років озвучив фільм, не пов’язаний із серіалом «Нікчемний я», після «Хортона» (2008).

У фільмі можна зустріти різні відсилання до інших стрічок про уявних друзів. Наприклад, фільм по телевізору, який дивиться бабуся, – «Гарві» (1950) – це історія чоловіка, який має уявного друга – кролика заввишки шість футів. А натхненням для будинку, де живуть забуті уявні друзі, став серіал «Дім друзів Фостера» (2004).

Варто зауважити, що для Крістофера Мелоні, який зіграв Космо, тема фільму – не нова, адже він з’являвся в серіалі «Геппі» (2017), де його герой об’єднує зусилля з уявним другом-єдинорогом, щоб врятувати свою доньку.

На героїв стрічки чекають геть не уявні, а цілком реальні пригоди. Це веселе, добре та оптимістичне кіно, яке поверне дорослих у дитинство, а дітям – подарує незабутні враження та гарний настрій.

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