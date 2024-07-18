Перегляд фільму на SWEET.TV

«Панда Кунг-Фу 4» – довгоочікуваний мультфільм про пригоди Воїна Дракона. За перші 24 години трейлер переглянули понад 142 мільйони разів у всіх соціальних мережах, що зробило його найпопулярнішим релізом анімаційного фільму студії Universal.

Фільм вже зібрав понад 530 мільйонів доларів, випередивши свого попередника 2016 року, який, до речі, був майже у 1,5 раза дорожчим. Переглянути «Панда Кунг-Фу 4» можна онлайн на телевізорі, смартфоні, комп'ютері та планшеті або у додатку SWEET.TV.

Про що мультфільм «Панда Кунг-Фу 4»

По готується стати духовним лідером Долини Миру, але йому також потрібен хтось, хто займе його місце Воїна Дракона. Але коли він чує про повернення старого ворога, вирішує власнолапно знову перемогти його. Але виявляється, що новим головним поганцем мультфільму є чаклунка-хамелеон, яка здатна викрадати силу кунг-фу у майстрів, навіть якщо ті вже знаходяться в іншому світі.

Тож на глядачів чекає протистояння магії та хоробрості, зради та вірності, друзів та ворогів – все це можна буде побачити у «Панда Кунг-Фу 4».

«Панда Кунг-Фу 4»: трейлер

Цікаві факти про мультфільм

Це найдешевший фільм у франшизі і єдиний, бюджет якого менше $100 млн — $85 млн.

Віола Девіс – третя лауреатка премії «Оскар», яка зіграла лиходійку у франшизі. Раніше це були Гері Олдман («Панда Кунг-Фу 2») та Джонатан Сіммонс («Панда Кунг-Фу 3»).

Джек Блек, Дастін Гоффман, Джеймс Гонг і Сет Роген – єдині актори, які знялися у всіх 4 фільмах про По.

Тай Лунг з'являвся у кожному фільмі «Панда Кунг-Фу». У першій частині він був головним антагоністом. У другій – його згадували і персонаж з'являвся у флешбеках. У «Панда Кунг-Фу 3» він був однією з фігурок По і одним з амулетів Кая. І ось Тай Лунг знову протистоїть По у четвертій частині.

За словами співрежисера Стефані Стайн, початковий план мультфільму полягав у тому, що він буде гібридом анімації та реальних подій на кшталт «Хто підставив кролика Роджера» та «Космічного джему».

Фільм «Панда Кунг-Фу 4» (2024) має розпочати нову сагу франшизи «Панда Кунг-Фу», бо творці вже мають намір зняти ще два фільми.

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