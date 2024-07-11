«Королівство планети мавп»

«Королівство планети мавп» – науково-фантастичний блокбастер, що викликав велику цікавість у світі. Перший трейлер отримав 75 мільйонів переглядів в інтернеті за 24 години. А у перший вікенд стрічка заробила понад 58 млн доларів.

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Режисер Вес Болл розповів, що кінострічка, по суті, є одночасно і сиквелом, і приквелом, заповнюючи прогалину між попередньою трилогією та оригінальним фільмом 1968 року. З одного боку – це цікавий хід, а з іншого – хочеться мати надію для людства, тим більше, що цей фільм її дає.

Про що фільм «Королівство планети мавп»

Через сотні років після подій з «Війни планети мавп» мавпи розвинулися у технологічне суспільство, тоді як людство зазнало значного занепаду. Новий лідер мавп, щоб підкорити ще більше племен та стати непереможним, хоче отримати людську зброю, яка схована у бункері. Водночас молодий шимпанзе Ноа, клан якого викрав тиран, вирушає на пошуки рідних. Його супроводжує людина – дівчина Мей, яка, здається, має свої, приховані наміри щодо цієї подорожі.

Цікаві факти про фільм, які варто знати

У фільмі-2024 є багато відсилань до класичної стрічки. Наприклад, перебуваючи в урядовому бункері США, мавпи натрапляють на ляльку, яка кричить: «Мама!» тим самим голосом, що й лялька у фільмі 1968 року. Ім’я Нова також з цього фільму. А ще сцена з Мей, яка ховається у високій траві, знята аналогічно як сцена з Тейлором, що ховається від мисливців у фільмі 1968 року.

Особливо режисер пишається сценою з водою. Для її фільмування затопили переобладнану автостоянку, а актори надягли на ноги 20-фунтові мішки з піском, щоб хода у кадрі була схожа на пересування водою.

Для створення візуального ряду аніматори Weta FX доклали значних зусиль, у результаті чого на рендеринг було витрачено понад 946 мільйонів годин.

Отримавши головну роль Ноа, Оуен Тіг провів кілька днів у притулку для мавп у Флориді, де вивчав приматів.

Для ролі Проксімуса Цезаря Кевін Дюран надихався промовами таких людей, як лайф-коуч Тоні Роббінс, мільярдер Ілон Маск та Арнольд Шварценеггер, коли той був губернатором штату Каліфорнія. До речі, Шварценеггер ледь не зіграв головну роль у перезапуску франшизи «Планета мавп» у 1990-х роках!

Вес Болл розповів, що матеріал до фільму зайняв 10-11 петабайт (орієнтовно). Для порівняння: «Аватар: Шлях води» використав 18,5 петабайтів даних.

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