Якісний саундтрек є невіддільною частиною усіх анімаційних фільмів Pixar. Не стало винятком і довгоочікуване продовження анімаційного фільму «Думками навиворіт», яке б'є рекорди касових зборів в кінотеатрах.

Музика до мультфільму переважно написана композиторкою Андреа Дацман, першою жінкою, яка створила музику для фільму Pixar. Видання Film Music Reporter зібрало разом усі пісні. Послухати їх можна тут.

Ось усі пісні з фільму «Думками навиворіт 2»: