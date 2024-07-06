Кіно
Де послухати усі пісні з мультфільму «Думками навиворіт 2»0
До теми
Якісний саундтрек є невіддільною частиною усіх анімаційних фільмів Pixar. Не стало винятком і довгоочікуване продовження анімаційного фільму «Думками навиворіт», яке б'є рекорди касових зборів в кінотеатрах.
Музика до мультфільму переважно написана композиторкою Андреа Дацман, першою жінкою, яка створила музику для фільму Pixar. Видання Film Music Reporter зібрало разом усі пісні. Послухати їх можна тут.
Ось усі пісні з фільму «Думками навиворіт 2»:
- Outside Intro
- Go Team!
- The Life of Riley
- Thread the Needle
- Riley Protection System
- Creating a Sense of Self
- Demo Day
- Ride and Prejudice
- Anxious to Meet You
- Seeking Val-idation
- Sending Out an S.o.S.
- Bloofy & Co.
- Flight for Fighting
- Fawn of a New Day
- Return to Imagination Land
- To Project and Disserve
- What’s the Big Idea?
- Red Hairing
- Recovering a Sense of Self
- Joyless
- The Puck Drops Here
- A Mind at Freeze
- Growing Up Is Hard to Do
- Glide and Joy
- Every Messy, Beautiful Part of Her
- Inside Outro
- Done Track Mind
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter