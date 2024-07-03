Прокат триває, так що касові збори будуть ще більшими

Новий мультфільм Pixar «Думками навиворіт 2» зібрав 1 млрд доларів у світовому прокаті, ставши першим фільмом, який досяг цієї позначки після минулорічних касових зборів «Барбі».

Випущений 14 червня сиквел, зібрав 469,3 млн доларів у Північній Америці та 545,5 млн доларів за кордоном, довівши загальну суму зборів до приголомшливих 1,015 млрд доларів.

Мультфільм також побив рекорд, який раніше тримав фільм «Крижане серце 2», ставши анімаційним фільмом, який найшвидше досяг позначки в 1 мільярд доларів.

«Думками навиворіт 2» домінував у прокаті з моменту свого успішного старту, зібравши 140 млн доларів на міжнародному ринку за перші вихідні. Це перевершило 135 млн доларів «Крижаного серця», який утримував звання найкращого анімаційного дебюту у світі.

Фільм також випередив «Дюну: Частина друга» як найкасовіший фільм року після другого вікенду, зібравши 724 млн доларів у всьому світі.

Нагадаємо, оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій – Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні головна героїня уже стала підлітком, Під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту емоцію: Тривожність.

Продовження зібрало вражаючий рейтинг схвалення – 90% від критиків на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes, тоді як оцінка аудиторії зараз становить 96%.