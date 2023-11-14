У нових «Думками навиворіт» з'явилась Тривожніть

Анімаційний фільм Pixar «Думками навиворіт 2» вийде у червні 2024 року із новим персонажем. До Радості, Гніву, Страху, Огиди та Смутку додалась Тривожніть. Її озвучила Майя Гоук.

«Думками навиворіт 2» стане продовженням мультфільму 2015-го року, який називають одним із найкращих фільмів студії. Картина отримала чимало нагород, зокрема «Оскар». Перший фільм зняв режисер Піт Доктер, режисером другого є Келсі Манн, а сценаристкою залишилась Мег Лефов.

Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій – Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні головна героїня уже стала підлітком, Під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту емоцію: Тривожніть. Прем'єра другої частини фільму очікується у червні 2024-го.

«‎Думками навиворіт» заробив 858 млн доларів у світовому прокаті. Тому продовження було неминучим.