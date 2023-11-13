Кіт Гарінгтон зіграє головну роль

Оповідання Артура Конана Дойла «Номер 249» буде екранізовано. Одну з головних ролей зіграє Кіт Гарінгтон, зірка «Гри престолів». Адаптує оповідання Артура Конана Дойла один із авторів серіалу «Шерлок» Марк Гетісс.

Історія, описана в книзі, розповідає про студентів Оксфорда, які стикаються з дивними явищами після того, як знаходять мумію в кімнаті одного із сусідів – Едварда Беллінгема. З цього моменту в університеті починають відбуватися дивні речі.

Оповідання написане почасти у жанрі фантастики, почасти, у жанрі детектива.

Гарінгтон виконає роль Аберкромбі Сміта, який першим вирішує перевірити, що сталося з його сусідом. Він змушує Беллінгема знищити мумію та стародавні єгипетські записи, придбані з мумією.

Образ Беллінгема втілює Фредді Фокс («Дім драконів»). Фільм вийде на каналі ВВС наступного року.

Оповідання вже було екранізовано у 1990 році. Фільм є однією з трьох частин фільму «Казки з темного боку». Роль Беллінгема виконав Стів Бушемі. Сміта зіграв Крістіан Слейтер.