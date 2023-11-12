Джордж Мартін є сценаристом та виконавчим продюсером проекту

Зйомки спін-офу «Гри престолів» за збіркою повістей Джорджа Р. Р. Мартіна «Лицар Семи королівств», ймовірно, розпочнуться вже цієї весни. Серіал отримає назву «Повість про Дунка та Егга».

Перший сезон ґрунтується на першій повісті «Межевий лицар». Серіал буде приквелом до «Гри Пристолів», він розповість історію лицаря Дункана Високого та його зброєносця Егга (майбутній король Семи королівств Ейгон V Таргарієн).

Після смерті мандрівного «межевого лицаря», сера Арлана з Пеннітрі, зброєносець Дунк одягає обладунки загиблого лицаря, бере його спорядження, трьох коней та гроші, що залишилися, в надії виграти більше золота в місті Ешфорд під ім'ям Сір Дункан Високий. Дорогою він знаходить собі зброєносця, хлопчика на ім'я Егг. Пізніше Дункан дізнається, що Егг є принцом з династії Таргарієнів. Герой опиняється в центрі конфлікту, який можна вирішити лише двобоєм за участю найзнаменитіших лицарів Вестероса, зокрема і зі спадкоємцем престолу.

Джордж Мартін є сценаристом та виконавчим продюсером проекту. Також над серіалом працює сценарист Стівен Конрад, відомий за фільмами «У гонитві за щастям» та «Неймовірне життя Волтера Мітті». Виробництво серіалу було припинено у травні 2023 року, причиною цього стали страйки сценаристів, які офіційно завершились 27 вересня.

Відомо, що перший сезон включатиме шість епізодів. Якщо зважити на те, що зйомки почнуться лише навесні наступного року, логічно очікувати на вихід серіалу в першій половині 2025 року.

Нагадаємо, уже вийшов перший сезон ще одного приквелу «Гри престолів», «Дім драконів». Серіал показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів. Другий сезон має вийти у 2024 році.