Як обрати серіал для перегляду у морі прем’єр? Можна не покладатись на випадок, а звернутись до професіоналів (навіть якщо вони не завжди мають рацію). Тож ми розповімо про ті серіали, які цього року номіновані на премію «Золотий глобус». Деякі з них тільки вийшли, деякі уже завершились. І якісь з них уже 10 січня стануть переможцями.

Серіали-драми

«Краще дзвоніть Солу» (Better Call Saul)

Цей спін-офф дуже успішного серіалу «Пуститися берега» має уже 6 сезонів. На цьому його автори Вінс Ґілліґан та Пітер Ґулд вирішили завершити історію трансформацію адвоката Джиммі Мак-Гілла в безсоромного Сола Ґудмана.

Серіал уже є лауреатом премії «Еммі».

Сюжет кримінальної дремедії розгортається у 2002 році, за шість років до початку подій, описаних в першому сезоні «Пуститися берега», і за сім років до появи Сола Гудмана в оригінальному шоу Вінса Гіллігана. Головний герой – енергійний та безпринципний адвокат Джиммі МакГілл, який для перемоги своїх клієнтів готовий піти на порушення закону. Цікаво, що серіал є водночас спін-оффом, приквелом та сиквелом «Пуститися берега».

«Корона» (Тhe Crown)

Ще один серіал, який уже встиг стати культовим. У 2022 році вийшов п’ятий сезон, який розповідає про 90-ті, у центрі сюжету – розлучення Діани та Чарльза. Смерть королеви Єлизавети II викликала дискусію про доцільність показу нового сезону. Проте він таки вийшов.

У п’ятому сезоні знову змінився акторський склад: королеву Єлизавету зіграла Імельда Стонтон (вона номінована на «Золотий глобус», а її попередниці Клер Фой та Олівія Колман його уже отримали), короля Філіпа – Джонатан Прайс, Діану – Елізабет Дебікі.

У квітні 2022 року повідомлялося, що Netflix і Left Bank вели розмови про приквел, який серіал охоплюватиме майже 50-річний період, починаючи зі смерті королеви Вікторії в 1901 році.



«Дім Дракона» (House of the Dragon)

Приквел мегауспішного серіалу «Гра престолів». Маємо поки що лише один сезон, який не вразив шанувальників творчості Джорджа Мартіна. Серіал показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів.

«Озарк» (Ozark)

Четвертий сезон, номінований на «Золотий глобус», вийшов у 2022 році та став останнім. Головні ролі виконують Джейсон Бейтман і Лора Лінні, які грають подружню пару, яка змушена переселитися до Озарка після того, як план з відмивання грошей провалився. Бейтман також виступив виконавчим продюсером і режисером серіалу.

Серіал уже отримав 32 номінації на прайм-тайм премію «Еммі».

В «Озарку» поєднуються мафія, вбивства, афери тощо. Один з найкращих кримінальних серіалів останніх років.

«Розрив» (Severance)

Одним із режисерів серіалу є відомий актор Бен Стіллер. Психологічний трилер зібрав зоряний акторський склад. У серіалі задіяні Патриція Аркетт, Джон Туртурро, Крістофер Вокен.

Зловісна технологічна корпорація Lumon Industries використовує медичну процедуру «розриву», щоб відокремити неробочі спогади деяких своїх співробітників від їхніх робочих. Один «розірваний» співробітник, Марк, поступово розкриває злочинну змову.

Серіал продовжили на другий сезон.

Серіали мюзикли чи комедії

«Початкова школа Еббот» (Abbott Elementary)

Вийшло уже два сезони історії про позитивно налаштованих викладачів, які працюють в одній із найжахливіших державних шкіл поблизу Філадельфії.

«Ведмідь» (The Bear)

Перший сезон нового серіалу розповідає про те, як після раптової смерті свого брата Кармі залишає роботу в Нью-Йорку в «найкращому ресторані світу», щоб повернутися до Детройту і взяти на себе керування сімейним магазином сендвічів. Усі їхні рахунки прострочені, а Майкл, брат Кармі, винен 300 тисяч доларів. Крім того, численні порушення призводять до катастрофічної оцінки стану ресторану, що ставить під загрозу бізнес.

Серіал продовжили на другий сезон.

«Хитрощі» (Hacks)

Серіал розповідає про професійні стосунки між молодою комедійною сценаристкою та легендарною стендаперкою.

Дебора Венс, легендарна діва стендаперка з Лас-Вегаса, бореться за те, щоб не втратити свою резиденцію в казино Palmetto. Ава – молода комедійна сценаристка, яка не може знайти роботу через безглуздий твіт та підупалу репутацію. Менеджер Ави відправляє її працювати сценаристкою Дебори.

Серіал уже здобув нагороди, зокрема премії «Еммі» за найкращий сценарій, найкращу режисуру та за найкращу головну жіночу роль (Джин Смарт), а також «Золотий глобус». Зараз на цю нагороду претендує другий сезон, а на підході уже третій.

«Вбивства в одній будівлі» (Only Murders in the Building)

Детективна комедія була створена Стівом Мартіном та Джоном Робертом Гоффманом. Головні ролі у серіалі виконують Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес. Після вбивства у багатоквартирному будинку у Верхньому Вест-Сайді троє сусідів вирішують запустити власний подкаст, який висвітлює розслідування цього злочину. На «Золотий глобус» номіновано другий сезон серіалу, зараз знімається третій.

«Венздей» (Wednesday)

Спін-оф від знаменитої «Родина Адамсів». Він розповідає про похмуру доньку Гомеса та Мортиші Венздей. Восьмисерійний мінісеріал лише за тиждень отримав понад 341 млн годин переглядів. Він став лідером у більш ніж 80-ти країнах. Після такого успіху серіалу його продовження було неминучим. Проте офіційно це стало відомо 6 січня: Netflix анонсував вихід другого сезону.

«Ваша улюблена дівчинка-гот із косичками повернеться на Netflix. 2 сезон "Венздей" наближається!», – йдеться у повідомленні сервісу.

Поки невідомо, коли вийде другий сезон та про що він розповідатиме.

Мінісеріали

«Чорний птах» (Black Bird)

Джиммі Кін – людина дивовижної долі. Його вважають героєм шкільної футбольної команди, сином поліціянта та засудженим наркоторговцем. Його засудили до десяти років у в'язниці суворого режиму. Головний герой може отримати можливість звільнення достроково, якщо поїде у в'язницю для душевнохворих. Тут знаходиться Ларрі Голл, серійний вбивця, якого потрібно вивести на чисту воду.

Кін усвідомлює, що діяти потрібно швидко та рішуче, щоб з'ясувати, де знаходяться тіла загиблих та не дати злочинцю вийти на волю.

У головній ролі – Тарон Еджертон, відомий за роллю Елтона Джона у «Рокетмені».

«Монстр: Історія Джеффрі Дамера» (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Ще одна історія про серійного вбивцю, до того ж заснована на реальних фактах.

Серіал розповідає про життя серійного вбивці Джеффрі Дамера (Еван Пітерс), одного із найвідоміших серійних убивць в історії США. Він вбивав з 1978 по 1991 рік.

Автори серіалу також досліджують, як некомпетентність та байдужість поліції сприяли скоєнню злочинів.

Сценаристом та продюсером серіалу є Раян Мерфі, на рахунку якого – «Ретчед», «Американська історія жахів», «911» та інші успішні проекти.

«Та, що вибула» (The Dropout)

Дія серіалу, що ґрунтується на реальній історії, розгортається навколо Елізабет Голмс, обдарованої студентки Стенфорда. Разом із Санні Балвані вони намагаються створити інноваційний пристрій, здатний автоматизувати аналізи крові. Прагнучи зробити революцію у сфері охорони здоров'я, Елізабет і Санні засновують технологічну компанію «Theranos», на яку очікують не тільки блискавичні злети, а й болючі падіння.

У головній ролі – Аманда Сайфред («Мама міа», «Знедолені»).

«Пем і Томмі» (Pam & Tommy)

Актори Лілі Джеймс, Себастіан Стен та Сет Роген зіграли головні ролі також розповідають реальну історію.

1995 рік. Памела Андерсон і Томмі Лі вирішили одружитися. Одного разу агресивний Томмі чіпляється до тесляра Ренда Готьє і виганяє його з дому, відмовляючись оплатити роботу. Мстивий Ренд краде важкий сейф, сподіваючись повернути свої гроші. На превеликий подив чоловік знаходить у сейфі домашнє відео з усіма подробицями сексу Пем та Томмі. Ренд розуміє, що знайшов золоту жилу.

Актори у серіалі (в першу чергу це стосується Лілі Джеймс) знайшли дуже точну інтонацію для того, аби розповісти цю динамічну історію.

«Білий лотос» (The White Lotus)

«Білий лотос» – американський сатиричний серіал, створений, написаний та режисований Майком Уайтом. Перший сезон, що складається з шести епізодів, стосується життя персоналу та гостей тропічного курорту на Гаваях. З кожним днем у цих ідеальних мандрівниках, веселих співробітниках готелю у найідилічнішому місці з'являється все темніша складова.

Попри те, що «Білий лотос» був заявлений як мінісеріал, визнання критиків та глядачів змусило авторів продовжити його на другий сезон, який розповість історію іншої групи мандрівників під час їх перебування в іншому закладі White Lotus.