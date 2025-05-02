Не сказати, щоб травень був дуже щедрим на нові проєкти, проте кілька цікавих релізів таки буде. Розповідаємо про них докладніше.

«Дастер»

Duster, Max, премʼєра – 15 травня

Події відбуваються на південному заході США на початку 1970-х років. У серіалі йдеться про першу темношкіру жінку, яка стала агенткою ФБР. Вона обʼєднує свої сили з водієм, який допомагає злочинцям тікати з місця злочину. Таким чином вони планують знищити великий злочинний синдикат. Головні ролі виконали Джош Голловей та Рейчел Гілсон. Перший сезон «Дастера» має вісім епізодів.

«Вбивцебот»

Murderbot, Apple TV+, премʼєра – 16 травня

Андроїд-охоронець називає себе Вбивцеботом. Він вміє мислити, але змушений це приховувати. Його лякає слабкість людей у той час, коли він може виконувати небезпечні завдання. Головну роль виконав Александер Скашгорд. Перший сезон складатиметься з десяти епізодів.

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«Краща сестра»

The Better Sister, Amazon, премʼєра – 29 травня (на головному фото)

Дві сестри мають обʼєднатися після того, як чоловіка однієї з них вбивають, а друга стає головною підозрюваною. Серіал поєднує драму, трилер та детектив, а головні ролі зіграли Джессіка Біл та Елізабет Бенкс. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.