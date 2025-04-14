Українські канали змагаються у кількості серіальних новинок на будь-який смак. Серіали тішать сильним акторським складом, а улюблені актори активно беруть участь у їх виробництві. Ми обрали з українських прем’єр 2025 року різні за жанром проєкти, варті уваги, а подальший вибір вже, звісно, за глядачем.

«Ключі від правди»

24 епізоди. У головних ролях – Антоніна Хижняк («Спіймати Кайдаша»), Сергій Стрельников («Довбуш»), Олексій Череватенко («Хазяїн-2. На своїй землі»), Андрій Самінін («Мирний-21»)

«Ключі від правди» – детективний серіал, де кожна таємниця має свою ціну. Головна героїня, досвідчена слідча Валерія, змушена залишити службу після трагічної загибелі брата, якого несправедливо звинуватили у злочині. Однак вона не має наміру зупинятися: власне розслідування приводить її до елітного готелю, за розкішними стінами якого приховані темні секрети. Влаштувавшись на роботу до закладу, Валерія поступово відкриває моторошну правду, яка змінить усе.

«Кохання та полумʼя»

16 епізодів. У головних ролях – Катерина Кузнецова («Потяг у 31 грудня»), Тарас Цимбалюк («Спіймати Кайдаша»), Григорій Бакланов («Спіймати Кайдаша»), Оля Атанасова («Розтин покаже»), Роман Ясиновський («Кіборги») (на головному фото)

Історія розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один з найкращих рятувальників втрачає колег та рідного брата. Біль, розпач, жага покарати того, хто навів удар на пожежно-рятувальну частину, стають непереборною ціллю головного героя. Ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити.

Аби забезпечити точність і достовірність зображення роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза консультували спеціалісти ДСНС. У певних епізодах серіалу також з’являться справжні надзвичайники.

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«Материнський інстинкт»

10 епізодів. У головних ролях – Анастасія Цимбалару («Дільничний з ДВРЗ «), Олег Загородній («Полонена»), Артем Позняк («Під одним дахом»)

У центрі сюжету – віддана своїй справі талановита акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька, яка приходить працювати в перинатальний медичний центр. Щодня вона бореться за життя немовлят і їхніх матерів. Її принциповість і професіоналізм викликають як захоплення, так і гострі конфлікти з колегами. Але справжнім випробуванням стає непростий вибір між роботою, коханням і несподіваною новиною, яка докорінно змінить її життя.

«Відступники»

16 епізодів. У головних ролях – Сергій Дерев’янко («Ніхто не ідеальний»), Андрій Клименков («Кришталеві джерела»), Назар Грабар та Володимир Ращук, які нині є військовослужбовцями

Це адаптація серіалу, який зняли за оригінальним сценарієм у 2021 році, але не показували в Україні через участь у стрічці акторів, що підтримали збройну агресію Росії. «2+2» вирішив створити нову стрічку з новою командою та актуалізувати історію відповідно до сучасних реалій.

«Відступники» розповідають про керівника карного розшуку Дмитра Горського та відділу особливих повноважень, який віддано продовжує боротьбу з криміналітетом. Отримавши необмежену владу та всю потужність «поліцейської машини», оперативникам стає все важче стримувати себе, щоб не перейти межу. Їм потрібно робити складний вибір – залишитися на боці правопорядку, зберегти дружбу, кохання чи стати відступниками закону й честі.