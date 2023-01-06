«Щедрик» – історична драма, яких все ще бракує на українських екранах

В український прокат вишов фільм Олесі Моргунець-Ісаєнко «Щедрик», історична драма про події ХХ століття, час війни, радянської та німецької окупацій, Голокосту та сталінських репресій.

Дія фільму відбувається в Івано-Франківську (тоді Станіславі). Події розпочинаються у 1938 році, напередодні ІІ Світової війни. В будинку живуть три родини: українська, польська та єврейська. Головна героїня, вчителька музики Софія, збереже і чужих дітей, і власну доньку Ярославу, яка вірить, що примирити світ можна мелодією «Щедрика». Згодом і сама Софія пропаде десь у Сибіру.

Режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко відома глядачам за фільмами «Казка про гроші» та «Депортація 44-46». У головних ролях знялись Яна Корольова (для неї «Щедрик» став кінодебютом, а згодом її можна буде побачити у картині «Червоний. Без лінії фронту»), Поліна Громова, Джоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Андрій Ісаєнко та інші.

«Щедрик» є копродукцією Польщі та України. Світова прем’єра фільму відбулася 4 березня 2022 року, проте широкому прокату завадило повномасштабне вторгнення Росії.

Сюжет концентрується довкола трьох родин: української, польської та єврейської (кадр з фільму)

Поза сумнівом, сильною стороною картини є її тема: історія відбивається у долях трьох родин, як у дзеркалі. Більша частина дії відбувається у будинку головних героїв, ми майже не бачимо світу за його стінами. Проте жодному не вдалося заховатись від окупацій та репресій у мирній домівці.

За своїми виразними засобами кіно є більш ніж скромним. Проте воно без зайвих ефектів відбиває трагічний період в історії України. А концентрація сюжету на родині робить фільм навіть зворушливим.

Саме тема дозволяє заховати надмірну театральність режисури та акторської гри, передбачуваність сюжету та певні провали у сценарії.

«Щедрик» – історична драма, яких все ще бракує на українських екранах. Тож фільм заслуговує на глядацьку увагу.

До слова, у фільмі звучить пісня «Я відчуваю тебе» у виконанні львівської співачки Оксани Мухи та гурту Kozak System. Також Оксана Муха знялась в одній із невеликих ролей.