28 грудня світ відзначає Міжнародний день кіно. Саме у ця дата пасує для того, аби поговорити про фільми, які присвячені самому кіно. Їх в історії кінематографу чимало. Проте сьогодні презентуємо нові, які побачили світ у 2022 році.

Попри те, що кіно переживає зараз непрості часи, саме воно продовжує бути тим світом, який може розрадити, дозволити відрефлексувати травми або просто розважити. Тож кіно, яке до того ж присвячене кіно, без сумніву варто подивитись.

Вавилон

Новий фільм режисера чудових «Одержимості» та «Ла-ла-ленду» Деміена Шазелла присвячений Голлівуду 1920-х. Зірки німого кіно намагаються знайти місце у новому світі, де набирають популярності звукові фільми. Успішна кар'єра старих кумирів невблаганно наближається до завершення.

Стрічка просто переповнена голлівудськими зірками сьогодення. У фільмі знялись Бред Пітт, Марго Роббі, Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Ерік Робертс та інші. У світовий прокат фільм вийде 23 грудня. В Україні картина з’явиться на екранах 19 січня.

Критики встигли не лише розкритикувати фільм, але і порівняти з «Одного разу... у Голлівуді» (там теж знімались Бред Пітт та Марго Роббі) та «Великим Гетсбі». А от за сюжетом картина нагадає неймовірного «Артиста» Мішеля Хазанавічуса, який зібрав неймовірну кількість нагород. Там герой Жана Дюжардена, зірка німого кіно, також намагається вписатись у нові реалії звукового кіно.

Поки «Вавилон» (наразі не надто успішно) намагається повторити успіх «Артиста», Хазанавічус теж зняв «кіно про кіно».

Кінцевий монтаж

Знімальна група під керівництвом режисера (Ромен Дюріс) знімає в будівлі покинутого інституту малобюджетний горор про зомбі. У процесі зйомок знімальна група сама стає жертвою нападу живих мерців. Такою є зав’язка фільму, який спочатку і сам виглядає як малобюджетний та малозрозумілий горор. А далі Хазанавічус з усією майстерністю свого таланту та неабияким гумором розкриває перед глядачами усі таємниці зйомок фільму попри проблеми, з якими стикаються кінематографісти.

У підсумку все розставлено по місцях, коли ми дивимось зомбі-горор ще раз, але вже з іншого ракурсу. Це несподівано, повчально та дуже смішно.

Фільм відкривав цьогорічний Каннський фестиваль. Спочатку він мав називатися «Z», проте режисер змінив назву.

«З огляду на символізм букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських режисерів я вирішив змінити назву свого фільму. Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього прийняти. Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і за жодних обставин я не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з цією війною. Тому я дуже радий змінити це і в такий спосіб виявити свою цілковиту підтримку українського народу», – сказав режисер.

Фабельмани

У новому фільмі (на головному фото) Стівен Спілберг не просто розповідає про кіно. Він говорить про власне кіно. Точніше про те, як воно вийшло в його життя.

Відколи Мітці (Мішель Вільямс) та Берт (Пол Дано) взяли свого маленького сина Семмі (Гебріел ЛаБелль) вперше із собою в кіно, хлопчик ні про що інше не міг думати. Одержимий ідеєю знімати власне кіно, хлопчик вдосконалював свою майстерність з допомогою домашньої кінокамери.

Драма «Фабельмани» є вільною розповіддю про дитинство та юність Стівена Спілберга. Режисер відтворив не лише будинки такими, якими їх пам’ятав. Він «перезняв» свої дитячі фільми. Власні спогади Спілберг робить універсальним портретом часу і водночас фільм є дуже ніжним та дуже особистим.

У підсумку маємо дуже тепле, зворушливе та делікатне кіно, яке вийде у прокат 19 січня.