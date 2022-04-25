«Ріж!» Мішеля Хазанавічуса 17 травня відкриє Каннський фестиваль

Французький режисер Мішель Хазанавічус змінив назву фільму, який 17 травня відкриє 75-й Каннський кінофестиваль. Його зомбі-комедія «Z (Comme Z)» тепер називатиметься «Ріж!» («Cut!»).

«З огляду на символічний заряд букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву свого фільму», – цитує Le Figaro оскароносного режисера.

«Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього витримати. Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і за жодних обставин я не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з цією війною», – додав Мішель Хазанавічус.

Режисер «Артиста» та «Молодого Ґодара» наголосив, що, змінюючи назву, він хоче висловити підтримку українському народу.

Такому рішення передували звернення українських кінематографістів. Зокрема Український інститут надіслав офіційного листа до Каннського кінофестивалю та особисто до Мішеля Хазанавічуса з проханням перейменувати фільм «Z (Comme Z)», повідомляє Variety.

«Ми вважаємо, що зміна назви фільму відкриття Каннського кінофестивалю буде жестом проти варварства, насильства та терору російської армії», – йдеться у листі.

Нагадаємо, фільм Хазанавічуса розповідає про зйомки фільму про зомбі в покинутій будівлі. На знімальну групу малобюджетного фільму жахів нападає справжня нежить.

На сайті Каннського фестивалю все ще можна побачити стару назву.

У листі Українського інституту, а також у листі Держкіно, також адресованому фестивалю, йшлося і про рішення показати в основному конкурсі останній фільм російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського». Стрічку підтримав приватний кінофонд Романа Абрамовича «Кінопрайм», а її вартістю становить 100 млн доларів, зазначає Variety. Нагадаємо, що Роман Абрамович є у санкційному списку ЄС.

Каннський фестиваль уже оголосив, що не прийме офіційну делегацію РФ, проте незалежне від держави кіно покаже. Українські ж кінематографісти закликали до повного бойкоту російського кіно та попросили відкласти російські прем’єри хоча б то того часу, поки російські війська перебувають на території України.

Нагадаємо також, що у програмі «Особливий погляд» покажуть фільм Максима Наконечного «Бачення метелика», а у «Двотижневику режисерів» – «Памфир» Дмитра Сухолиткого-Собчука. Також велике українське представництво очікується на кіноринку.