«Бачення метелика» візьме участь у програмі «Особливий погляд»

75-й Каннський кінофестиваль оголосив програму. До другого за значенням конкурсу «Особливий погляд» увійшов український фільм «Бачення метелика». Для режисера Максима Наконечного стрічка стала першим повнометражним фільмом. Тож фільм зможе змагатись за «Золоту камеру», приз за найкращий дебют.

Фільм розповідає про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Режисер та сценарист – Максим Наконечний, співсценаристка – Ірина Цілик, продюсерки – Єлизавета Сміт та Дарія Бассель. Головні ролі зіграли Ріта Бурковська та Любомир Валівоць. Серед акторського складу є відома драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит та актор і волонтер Мирослав Гай. У фільмі також зіграли непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, у тому числі колишні полонені.

«Знімаючи цей фільм, я плекав надію, що він здебільшого буде про минуле й про наслідки війни, з якими ми як суспільство мали би впоратися. Але це виявився фільм про наше теперішнє й майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина. Участь у фестивалі в Каннах була та є мрією для кожного/-ї з кінематографістів/-ок, але в цей момент я, чесно кажучи, мало відчуваю радості з цього приводу, адже безліч моїх співгромадян і співгромадянок зараз проходять через жахи, зображені в нашій роботі. Але я усвідомлюю, що Каннський міжнародний фестиваль – це найкращий майданчик для того, аби саме українські голоси були почуті, й світ нарешті почав правильно розставляти акценти, бачити зв‘язки російської культури й російської агресії, і розглядати українсько-російські стосунки крізь колоніальну оптику. Ми з командою фільму сповнені рішучості зробити для цього все можливе», – розповів режисер стрічки Максим Наконечний.

Кадр з фільму «Бачення метелика»

А відкриється фестиваль 17 травня фільмом Мішеля Хазанавічюса «Z». Режисер «Артиста» мав на увазі зомбі.

Також фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії, але взяв у конкурс фільм постійного учасника фестивалю Кірілла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського». Фестиваль прийняв таке рішення, бо фільм не має державного фінансування.

Також поза конкурсом покажуть фільм Сергія Лозниці «Природна історія руйнування».

На Каннському кіноринку пройде програма «Україна у фокусі», яка надасть українським кінематографістам та продюсерам можливості для спілкування, пітчингу та співфінансування протягом двох днів під час Каннського кінофестивалю, 21 і 22 травня.

Згідно з програмою, ключові ринкові ініціативи будуть спрямовані на проекти з України, щоб підтримати нашу країну в умовах війни.

Кінопроект Жанни Озірної «Нижній горизонт» відібрано до програми La Fabrique Cinéma 2022. Це інтенсивна та персоналізована навчальна програма для кінопрофесіоналів з усього світу. 9 ігрових та 1 документальний кінопроектбуло відібрано з-поміж 100 заявок.

Офіційний відбір 75-го Каннського кінофестивалю

Основна програма

«Злочини майбутнього», реж. Девід Кроненберг

«Дружина Чайковського», реж. Кіріл Сєрєбрєнніков

«Рішення розлучитися», реж. Пак Чхан-ук

«Торі та Локіта», реж. брати Дарденн

«Час Армагеддону», реж. Джеймс Грей

«Зірки опівдні», реж. Клер Дені

Holy Spider, реж. Алі Аббасі

The Almond Tree, реж. Валерія Бруні-Тедеські

Hi-Han, реж. Єжи Сколимівський

«Посередник», реж. Хірокадзу Кореєда

«Трикутник печалі», реж. Рубен Естлунд

«Close», реж. Лукас Донт

RMN, реж. Крістіан Мунджіу

Showing Up, реж. Келлі Райгардт

«Ностальгія», реж. Маріо Мартоне

«Брат та сестра», реж. Арно Деплешен

«Хлопець з небес», реж. Тарік Салех

«Брати Лейли», реж. Саїд Рустаї

«Особливий погляд»

All The People I'll Never Be, реж. Даві Чоу (Камбоджа)

«Beast», реж. Райлі Кіо та Джина Гаммелл (США)

«Burning Days», реж. Емін Елпер (Туреччина)

«Бачення метелика», реж. Максим Наконечний (Україна)

«Корсаж», реж. Марі Круецер (Австрія)

«Joyland», реж. Саїм Садік (Пакистан)

«Domingo and the Mist», реж. Аріель Ескаланте Меза (Коста-Ріка)

«Метроном», реж. Олександр Белц (Румунія)

«План 75», реж. Тіє Хаякава (Японія)

«Родео», реж. Лола Куіворон (Франція)

«Sick of Myself», реж. Крістоффер Борглі (Норвегія)

«Les Pires», реж. Ліз Акора та Роман Гере (Франція)

The Silent Twins, реж. Агнешка Смочинська (Польща)

«Незнайомець», реж. Томас М. Райт (Австралія)

«Godland», реж. Хлінюр Палмасон (Ісландія)

Позаконкурсна програма:

«Елвіс», реж. Баз Лурман

«Топ Ган: Меверік», реж. Джозеф Косінскі

«Три тисячі років очікування», реж. Джордж Міллер

«Z», реж. Мішель Хазанавічус

«Маскарад», реж. Ніколя Бедос

«Листопад», реж. Седрік Жіменес

Опівнічні покази:

Fumer Fait Tousser, реж. Квентін Дюп'є

«Полювання», реж. Джон-дже

Moonage Daydream, реж. Бретт Морген

Каннські прем'єри

«Ірма Веп» (серіал), реж. Олів'є Ассайас

Nos Frangins, реж. Рашид Бушареб

Nightfall, реж. Марко Беллоккіо

Dodo, реж. Панос Коутрас

Спеціальні покази