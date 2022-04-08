Кадр з фільму Стівена Спілберга «Список Шиндлера», 1993 рік

Знаменита «дівчинка у червоному пальто» з фільму Стівена Спілберга «Список Шиндлера» після вторгнення РФ в Україну стала волонтеркою та допомагає українським вимушеним переселенцям у Польщі.

32-річній мешканці Кракова Олівії Дабровській було біля 3 років, коли вона увійшла в історію кінематографа, зігравши у фільмі «Список Шиндлера». Маленька дівчинка в червоному пальто була єдиним кольором у чорно-білому фільмі. Зараз вона є волонтеркою на українсько-польському кордоні та допомагає біженцям іншої війни потрапити до Польщі, розповідає New York Post.

Олівія поділилась у соцмережах кадром із фільму і написала: «Вона завжди була символом надії. Нехай вона буде такою знову».

32-річна мешканка Кракова Олівія Дабровська допомагає біженцям на кордоні

«Нам потрібні пожертви, ви також можете зголоситися допомогти особисто. Ситуація драматична. Я теж тут, на кордоні, волонтер, і бачу це на власні очі…», – написала Дабровська.

«Сьогодні Росія бомбила Яворів. Всього 20 кілометрів від Польщі. Так близько! Я боюся, але це лише більше мотивує мене допомагати біженцям», – поділилася волонтерка після того, як 13 березня росіяни обстріляли Яворівський полігон.

Нагадаємо, «Список Шиндлера» зняв режисер та продюсер Стівен Спілберг у 1993 році за мотивами роману Томаса Кеноллі «Ковчег Шиндлера». Фільм, що знімали переважно у Кракові та в околицях міста, отримав чимало нагород, серед яких – шість «Оскарів», зокрема і за найкращий фільм. «Список Шиндлера» – чорно-білий. Єдиним кольором у фільмі є червоне пальто дівчинки, яка з’являється у сцені знищення Краківського гетто.

Стівен Спілберг перерахував 1 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.