Наслідки ракетного удару по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині

Унаслідок ракетного удару росіян по Яворівському полігону на Львівщині, що стався у неділю, 13 березня, близько 6:00, загинули 9 людей. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицькиий.

Окрім 9 загиблих, ще 57 людей зазнали поранень. Поранені з травмами різної важкості перебувають в лікарнях. На території військової частини триває гасіння пожежі і розбирання завалів. Скільки серед постраждалих військових, а скільки цивільних, наразі уточнюється.

Максим Козицький додав, що по території полігону було випущено близько 30 ракет. Імовірно, це були крилаті ракети класу «повітря-земля», випущені з літака в районі акваторії Чорного моря, можливо, навіть без заходу у повітряний простір України. За попередніми даними, літак-убивця злетів з аеродрому у російському місті Саратов.

За словами Козицького, завдяки системі протиповітряної оборони, як і системі оповіщення, більшість випущених росіянами крилатих ракет вдалося збити, але кілька ракет таки влучили у ціль. Зараз уламки ракет, знищених ППО, досліджуються фахівцями.

Голова Львівської ОВА ще раз закликав міжнародну спільноту закрити небо над Україною. про це ж просить і міністр оборони України Олексій Резніков, який нагадав, що у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні працюють іноземні інструктори.

Як уже інформував ZAXID.NET, зранку у неділю, 13 березня, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівщині у Львівській області.

Яворівський полігон розташований за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова.