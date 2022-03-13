Росія завдала ракетного удару по Яворівському полігону на Львівщині

Зранку у неділю, 13 березня, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівщині у Львівській області.

Інформацію про ракетний обстріл повідомила Львівська обласна військова адміністрація. За попередніми даними, ворог випустив 8 ракет. Наразі встановлюється інформація про потерпілих та руйнування. Вибухи були такої сили, що їх було чути у Львові.

Яворівський полігон розташований за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова.

Речник Академії сухопутних військ Антон Миронович розповів ZAXID.NET, що ракетний удар було здійснено по одній з військових частин, є руйнування. Наразі на місці події розбирають завали. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. Їх кількість уточнюється.

Додамо, що близько 3:00 в Україні була оголошена загальнодержавна повітряна тривога. Є попередня інформація про вибухи в аеропорту Івано-Франківська. Міський голова Руслан Марцінків підтвердив інформацію про вибухи і закликав водночас не публікувати фото та відео з місць обстрілів та дочекатись офіційної інформації.