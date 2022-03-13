Військово-медичний клінічний центр у Львові потребує допомоги небайдужих. Зараз у госпіталі приймають постраждалих внаслідок авіаударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Окрім того, тут перебувають поранені військові з передової.

Львівська ОВА опублікувала перелік актуальних потреб для поранених військових:

Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).

Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).

Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).

Коагулятор електрохірургічний (2 шт.).

Дриль ортопедичний (1 шт.).

Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).

В кого є можливість допомогти, телефонуйте за цим номером: 097 985 86 69

Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна:

БФ «Фундація підтримки медицини для військових»

ЄДРПОУ 43005599

ПриватБанк

Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321

Рахунок UA073052990000026002021006136

Картка 5169 3305 1877 5280



КredoBanк

Код банку 325365

Рахунок UA463253650000000260050005063

Призначення - Добровільна благодійна пожертва

Нагадаємо, зранку 13 березня росіяни випустили по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Яворівському районі близько 30 крилатих ракет. Внаслідок цієї атаки загинуло 35 людей, ще 134 отримали поранення.