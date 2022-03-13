Львівський військовий госпіталь просить про допомогу пораненим. Перелік необхідного
У госпіталь доставили поранених після атаки на Яворівське військове містечко
Військово-медичний клінічний центр у Львові потребує допомоги небайдужих. Зараз у госпіталі приймають постраждалих внаслідок авіаударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Окрім того, тут перебувають поранені військові з передової.
Львівська ОВА опублікувала перелік актуальних потреб для поранених військових:
- Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).
- Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).
- Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).
- Коагулятор електрохірургічний (2 шт.).
- Дриль ортопедичний (1 шт.).
- Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).
В кого є можливість допомогти, телефонуйте за цим номером: 097 985 86 69
Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна:
БФ «Фундація підтримки медицини для військових»
ЄДРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321
Рахунок UA073052990000026002021006136
Картка 5169 3305 1877 5280
КredoBanк
Код банку 325365
Рахунок UA463253650000000260050005063
Призначення - Добровільна благодійна пожертва
Нагадаємо, зранку 13 березня росіяни випустили по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Яворівському районі близько 30 крилатих ракет. Внаслідок цієї атаки загинуло 35 людей, ще 134 отримали поранення.