Після першого обстрілу, 24 лютого, на території аеропорту загорівся паливний склад

Російські окупаційні війська третій раз обстріляли аеропорт Івано-Франківська. Удар ракетою був здійснений близько 6:30, одразу після закінчення загальноукраїнської тривоги, яка тривала майже три години. Інфраструктура аеропорту практично зруйнована, жертв немає, повідомив у неділю, 13 березня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України.Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел», – заявив Руслан Марцінків.

За словами мера, російські окупанти прицільно б'ють по аеропорту, внаслідок чого його інфраструктура практично зруйнована. Також міський голова вкотре нагадав мешканцям, які проживають в районі аеропорту, про необхідність переїхати у безпечне місце.

Зазначимо, що це вже третій обстріл аеропорту у Івано-Франківську. Вперше російські окупанти випустили ракети по летовищу у перший день війни, 24 лютого. Вдруге аеропорт обстріляли 11 березня.

Третя атака на аеропорт Івано-Франківська відбулася приблизно в той самий час, коли російські війська обстріляли Яворівський полігон за 30 км від Львова. По ньому випустили вісім ракет.

Інформація доповнюється...