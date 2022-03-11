Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про вибухи в одному з мікрорайонів міста. Мер закликав мешканців, які проживають біля аеропорту бути обережними і по можливості протягом години не виходити з дому.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні у п'ятницю, 11 березня, закликав мешканців не поширювати фото і відео наслідків обстрілу російськими військами.

«На жаль, такі удари відбулися на Волині і відбуваються в Івано-Франківську. Працюють відповідні служби. З'ясуємо, чому не спрацювала система оповіщення ЗСУ. Будьмо уважні, адже по нашому місту вдруге йде удар», — повідомив Руслан Марцінків.

У прес-службі управління СБУ підтвердили факт обстрілів і теж закликали мешканців громади не поширювати фото та відео наслідків. «Переконливо просимо краян: якщо раптом ви стали очевидцями артобстрілу чи авіа удару – не поширюйте інформацію в соціальних мережах! Не знімайте відео та фото для соцмереж, не ведіть прямих трансляцій, не пишіть назви місцевості, не ставте геотеги!!! Ворог уважно відслідковує соцмережі місцевих мешканців для корегування обстрілів і нанесення подальших точних ударів по цілях! Виставляючи в мережу подібну інформацію, ви, самі того не розуміючи, допомагаєте агресору», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зазначимо, що вперше Івано-Франківськ російські окупанти обстріляли у перший день війни, 24 лютого. Ракети влучили у склад з паливом, внаслідок чого виникла пожежа. Ніхто з людей не постраждав.

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